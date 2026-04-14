Manuel Neuer le habló a Luis Díaz y compañía; dio la clave para eliminar al Real Madrid

Manuel Neuer, arquero del Bayern Múnich, aseguró que habría deseado que el guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, que está lesionado, pudiera jugar el partido que disputarán ambos equipos este miércoles en Múnich y que decidirá el pase a las semifinales de la Champions League.

Preguntado sobre su arquero favorito de la historia, el capitán del conjunto bávaro sacó a la luz el nombre de Courtois, entre muchos otros, para destacar una ausencia que le gustaría que no hubiese pasado.

"Es una pregunta difícil, porque hay muchos muy 'top'. En los últimos años, creo que no es suficiente mencionar tres o cuatro, porque son incluso diez buenísimos. Cada uno tiene su estilo. Es una pena que falte Courtois para un partido importante. Kahn, Schmeichel, Casillas, Buffon, Courtois... Son nombres importantes en este pasado que mostraron su mejor nivel. Es difícil elegir sólo a uno. Estos siempre mostraron increíbles actuaciones", destacó.

También habló sobre las posibilidades que tiene su equipo de pasar a la siguiente fase después de ganar 1-2 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y manifestó que la diferencia de un tanto no es definitiva.



Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, celebra su gol contra Real Madrid, por la Champions League AFP

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"Puede pasar de todo. Jugamos contra Real Madrid, un desafío y una tarea difícil. Jugamos en casa y siempre nuestra afición lo da todo en casa. La motivación está alta. Creo que empezamos así bien, pero no tenemos que sobrevalorarlo. Sabemos que Real Madrid es capaz de todo, pero tenemos confianza en nosotros mismos", señaló.

"Se trata de un partido muy importante de la Champions League para nuestro club. Jugamos contra un equipo con protagonistas que conocemos y hemos analizado. Vamos a intentar nuestro mejor fútbol juntos como equipo y eso va a marcar la diferencia. Si funcionamos como equipo, soy positivo para pasar a la siguiente ronda", añadió.