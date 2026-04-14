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Gol Caracol  / Manuel Neuer le habló a Luis Díaz y compañía; dio la clave para eliminar al Real Madrid

Manuel Neuer le habló a Luis Díaz y compañía; dio la clave para eliminar al Real Madrid

Alzando la voz como capitán del Bayern Múnich, el arquero analizó la serie de cuartos de final de la Champions League e hizo una petición a Luis Díaz y demás jugadores.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Manuel Neuer hablando con Luis Díaz, tras un partido del Bayern Múnich por Champions League
Manuel Neuer hablando con Luis Díaz, tras un partido del Bayern Múnich por Champions League
Getty Images

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