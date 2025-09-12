“El 'Dibu’ Martínez es el mejor arquero del mundo”, la reacción a su fallida venta

Unai Emery, entrenador del Aston Villa, aseguró que son "buenas noticias" que Emiliano 'Dibu’ Martínez se haya quedado en el equipo y que el argentino es "el mejor portero del mundo".

La situación del 'Dibu' ha sido uno de los culebrones del mercado veraniego porque pareció despedirse de la afición de Villa Park en mayo, pero no encontró un destino durante el verano. Pese a que se rumoreó un posible traspaso al Manchester United en el último día del mercado, los 'Red Devils' finalmente se decantaron por Senne Lammens.

"Que se quede son buenas noticias", aseveró Emery este viernes en rueda de prensa. Estoy muy contento con ello, porque es el mejor portero del mundo. Su compromiso con el Villa es enorme".

"Siempre entrena dando el máximo, respetando al Aston Villa. Emi es muy feliz y sabe que sus retos están ahora en el Aston Villa y en la selección argentina".

El arquero argentino llegó al Villa en 2020 después de ganar la FA Cup con el Arsenal y se ha asentado como el portero titular de los de Birmingham, clasificando tres años consecutivos a Europa y de Argentina, con la que ha ganado dos Copa América y el Mundial de Catar.