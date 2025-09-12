Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y la novela de su lesión en Fenerbahçe; dos resonancias y un dolor que no cesa

Jhon Durán y la novela de su lesión en Fenerbahçe; dos resonancias y un dolor que no cesa

En la prensa de Turquía uno de los temas recurrentes en el cubrimiento de Fenerbahçe tiene que ver con Jhon Durán y la dolencia que lo afectó en un partido contra Benfica.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: septiembre 12, 2025 10:19 a. m.
Comparta en:
Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Fenerbahçe.
Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Fenerbahçe.
X oficial del Fenerbahçe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad