Jhon Durán y la novela de su lesión en Fenerbahçe; dos resonancias y un dolor que no cesa

El pasado 27 de agosto en el partido de fase previa de Champions League entre Benfica y Fenerbahçe una noticia preocupó a Colombia por la salida de la cancha por lesión de Jhon Jáder Durán, quien había ingresado en el segundo tiempo y a los pocos minutos se mostró con una dolencia en una jugada normal en la que saltó a buscar un balón por los aires, en la que terminó lastimado. Aunque no se sabía si estaba en la consideración de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia; de inmediato quedó descartado para los duelos contra Bolivia y Venezuela, del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Mientras tanto desde territorio turco han llegado informaciones durante todo este tiempo provenientes de la prensa turca, en la que consignaron en las últimas horas que el colombiano solamente estaría en condiciones de ser convocado por su club para finales de septiembre e incluso algunos se han atrevido a indicar que tendría que ser operado. A la par, en cada informe relacionado sobre el colombiano se ha indicado que no hay un reporte oficial de la referida lesión por parte del Fenerbahçe.

Jhon Jáder Durán entró y hubo incidentes en el banco de suplentes. Foto: Fenerbahce.

En ese orden de ideas, todo es misterio y a través de filtraciones en los medios. Así las cosas, el periodista Sercan Hamzaoğlu contó en las últimas horas lo que ha pasado con Durán.

"Les daré información clara. El Fenerbahçe envió a Jhon Durán a hacerse dos resonancias magnéticas. La primera no mostró resultados. Durán dijo que tenía dolor. Si un jugador dice tener dolor, los médicos y el equipo no pueden dejarlo salir al campo. Por eso recibió tratamiento. Luego, el Fenerbahçe lo envió a hacerse otra resonancia magnética. Me pregunté si no lo habían visto en la resonancia magnética. La resonancia magnética volvió a salir bien", contó Hamzaoğlu.

El mismo comunicador siguió con su relato y agregó que "por eso recibió tratamiento. Luego, el Fenerbahçe lo envió a hacerse otra resonancia magnética. La resonancia magnética volvió a salir bien. Los directivos del club dijeron que no era necesaria la cirugía y que la resonancia magnética salió bien dos veces. Sin embargo, el jugador también dice tener dolor. Por eso se está implementando un programa de tratamiento. Volverá al campo en cuanto el dolor remita. Esa es la situación".

Junto a esto, este viernes también se supo que Durán viajó a la ciudad de Barcelona, en España, para proseguir con su tratamiento y buscar la cura a esa lesión que lo mantiene alejado de las canchas, pero de la que surgen más dudas, que certezas.