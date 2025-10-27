El drama personal de Aaron Ramsey por el que no juega con Pumas, de Efraín Juárez; hay recompensa

Efraín Juárez no pasa sus mejores días al frente de Pumas de México, que empató 1-1 con León, y acumula ya siete partidos sin conocer las mieles de la victoria, por lo que le han llovido críticas. El entrenador no solamente ha tenido que estar pendiente de

En medio dicha situación, el profesor Juárez salió a hablar con respecto al caso de Ramsey, quien no se ha presentado a los entrenamientos y se encuentra visiblemente conmovido por un hecho sucedido con su mascota.

"Estamos ahí en el tema, vamos a ver qué pasa los siguientes días. Tiene su situación, que sabemos todos perfectamente qué es, con la de su perrito, con el tema también ahí (una dolencia) que tenía antes de salir de fecha FIFA, y vamos a ver qué pasa los siguientes días", explicó Juárez en la más reciente rueda de prensa.

Y es que al futbolista galés le sucedió algo impensado, como quiera que por su viaje para jugar las Eliminatorias al Mundial 2026 dejó en una guardería canina a la beagle llamada Halo. Sin embargo, al regresar lo recibieron con la noticia de que se había perdido del lugar.



"Ante todo esto, el futbolista ha llegado a prometer hasta 20.000 dólares por cualquier información", según informó en sus redes sociales.

Aaron Ramsey y un mensaje en redes

"Lo que haría para abrazarte una última vez Halo", publicó hace un par de días el internacional británico en sus redes sociales. Sin embargo, fue más allá y apuntó que "hemos permanecido en silencio, intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró y solo hemos recibido mentiras. Solo queremos despedirnos".

Según Cope, "el personal del lugar aseguró que "la perrita se echó a correr y se fue". El jugador y su pareja están devastados y se ha perdido varios entrenamientos, mientras intenta encontrar a su mascota.