Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Escándalo sacude al Bayern Múnich, de Luis Díaz; "no quiero que el club sufra perjuicios"

Escándalo sacude al Bayern Múnich, de Luis Díaz; "no quiero que el club sufra perjuicios"

Aunque los resultados han sido buenos en Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League, con Luis Díaz como figura, se presentó una polémica en el club alemán.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz y sus compañeros en Bayern Múnich comparten en medio de un entrenamiento
Luis Díaz y sus compañeros en Bayern Múnich comparten en medio de un entrenamiento
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad