David Macalister Silva: "Al ver mi dolor, mi hijo me pidió que me retirara, si no me recuperaba"

Uno de los hechos más significativos de la fecha 17 de la Liga Betplay II-2025 se presentó en el estadio El Campín. Allí, Millonarios firmó un importante triunfo 1-0 sobre Independiente Santa Fe, reviviendo sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares. Y en el clásico, uno de los jugadores destacados fue David Macalister Silva, quien participó en el único gol.

Cuando transcurría el minuto 90+7', el mediocampista asistió a Cristian Cañozales para que inflara las redes y desatara la alegría en el 'embajador'. Precisamente, en el programa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', habló el experimentado volante y capitán del conjunto 'azul', quien dejó claro que van por la clasificación. Recordemos que solo los primeros ocho lo lograrán.

¿Cómo ha sido su regreso a las canchas?

"La verdad que muy feliz por el solo de haber vuelto. No es fácil. Fue una mala experiencia porque no se sabía qué era lo que pasaba, pero lo estamos disfrutando al máximo".

¿Tienen con qué clasificar a cuadrangulares?

"Sí, claro. Nosotros creemos y estamos seguros de que si afrontamos todo de la mejor manera, vamos a lograr la anhelada clasificación".



¿Qué puede esperar el hincha de este equipo?

"Mejorar la concentración en momentos puntuales, donde nos faltó algo. Lo que pueden esperar es entrega y ganas de ganar. Además, tenemos la aspiración de clasificar".

Publicidad

¿Cómo se sintió en el clásico contra Santa Fe?

"Estuvo distribuido en momentos, donde el rival impuso la parte física, su juego y fortaleza. Después nos pudimos acomodar y ahí lo buscamos. Ahora, todos sabíamos que no se podía empatar y tenía que haber un ganador. Gracias a Dios, ganamos nosotros y con solo 10 jugadores".

Macalister Silva en rueda de prensa, hablando sobre presente de Millonarios. Foto: Gol Caracol.

¿Pensó en decir no más?

"Estaba con Luca, que es uno de mis hijos y tiene 13 años, y les cuento una infidencia. Estábamos en la habitación, hablando con mi esposa y estaba él y, de la nada, me dice: 'papá, mira, estaba pensando mucho y la verdad es que si de aquí a diciembre no estás bien, te pido el favor de que te retires'. Entonces, ellos, así como han disfrutado el fútbol, entienden que esto es una profesión y que la salud debe estar por encima de todo".

Publicidad

Se viene Once Caldas...

"Estoy disfrutando la posibilidad de estar y, como dije, afrontando cada partido como una final. Sabemos que contra Once Caldas no va a ser diferente a como fue el clásico contra Santa Fe, más que tienen la necesidad de sumar, pero eso es lo que hace que los partidos sean atractivos".

Cuando llegue el retiro, ¿Qué se viene?

"Me he venido preparando no solo en la parte de la dirección técnica, sino también en la gestión deportiva. No sería honesto decir que escogeré un lado u otro porque no tengo todavía una decisión clara, ya que, muchas veces, no es lo que uno desee, sino lo que el fútbol de la oportunidad de hacer".