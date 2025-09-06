Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El DT de Ecuador y las palabras que no cayeron bien en Argentina; “vamos a ganar"

El DT de Ecuador y las palabras que no cayeron bien en Argentina; “vamos a ganar"

Sebastián Beccacece, técnico argentino al frente de Ecuador, se mostró confiado y sacó pecho del presente de su equipo. "No hay motivo para preocuparse", dijo sobre el duelo contra Argentina.