El DT de Ecuador y las palabras que no cayeron bien en Argentina; “vamos a ganar"

El entrenador de la selección de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, afirmó que el partido que igualó de visitante 0-0 ante Paraguay no fue fácil, ya que aseguró que el conjunto local presionó con el juego directo en la penúltima jornada de las eliminatorias suramericanas al Mundial 2026. Además, ya palpita el duelo contra Argentina.

"La verdad es que el partido no estaba fácil para jugarlo. Ellos presionan muy bien, buscan todo el tiempo el juego del lado tuyo, el juego directo", afirmó Beccacece en una rueda de prensa tras el duelo que le dio la clasificación a Paraguay, dirigido por el también argentino Gustavo Alfaro.

Beccacece defendió el proceso al frente de la Tri, al destacar que debutaron once jugadores nuevos, que el equipo tiene continuidad y que hay motivos para celebrar porque ya está clasificado al certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, esto en un cruce con los periodistas presentes.

"Me parece que hay motivos para estar orgulloso de este de grupo de futbolistas y siento que lo que me están preguntando son todas preocupaciones", declaró a los periodistas ante las consultas sobre posibles dudas en torno a la conformación del equipo tras el empate en Asunción.



El DT de Ecuador se tiene fe contra Argentina

Sebastián Beccacece, de nacionalidad argentina, decidió sacar pecho por el presente que vive el combinado ecuatoriano a su cargo, y que tiene jugadores en equipos de la élite europea como Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié, entre otros.

Publicidad

De esa manera, el entrenador hizo un llamado a la calma para la prensa, señalando que contra Argentina: "No hay motivo para preocuparse. Vamos a ganarle a Argentina".

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, da indicaciones en el partido contra Colombia. Gabriel Aponte/Getty Images

"Yo, la verdad no las siento. Siento alegrías por un equipo que compite, que es el que menos perdió, el que menos goles recibió, que afuera saca puntos que antes no sacaba", afirmó.

Publicidad

A falta de un partido para terminar la eliminatoria, Ecuador sumó 26 unidades con el empate en el estadio Defensores del Chaco y estará presenté en el Mundial del año entrante.