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Gol Caracol  / Lamine Yamal y la dura patada contra Kylian Mbappé, que no fue ni tarjeta amarilla

Lamine Yamal y la dura patada contra Kylian Mbappé, que no fue ni tarjeta amarilla

El joven atacante de España, Lamine Yamal, y una dura entrada contra el astro francés, Kylian Mbappé, en el tramo final de la semifinal del Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Kylian Mbappé vs Lamine Yamal
Kylian Mbappé vs Lamine Yamal en España vs Francia - Foto:
AFP

Cuando España ya iba ganando 2-0 contra Francia en la semifinal del Mundial 2026, se dio una acción que llamó la atención de los aficionados del fútbol, cuando el joven Lamine Yamal le dio una patada a Kylian Mbappé.

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Al minuto 75 en un ataque de los galos, comandado por el astro del Real Madrid, el del Barcelona se lanzó con fuerza y terminó impactando de forma fuerte a su colega.

Mbappe quedó tendido con dolor, y a pesar de la dura patada de Yamal, no hubo ni tarjeta amarilla para el joven atacante español.

Así fue la patada de Lamine Yamal contra Kylian Mbappé:

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