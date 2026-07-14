Lamine Yamal y la dura patada contra Kylian Mbappé, que no fue ni tarjeta amarilla

Cuando España ya iba ganando 2-0 contra Francia en la semifinal del Mundial 2026, se dio una acción que llamó la atención de los aficionados del fútbol, cuando el joven Lamine Yamal le dio una patada a Kylian Mbappé.

Al minuto 75 en un ataque de los galos, comandado por el astro del Real Madrid, el del Barcelona se lanzó con fuerza y terminó impactando de forma fuerte a su colega.

Mbappe quedó tendido con dolor, y a pesar de la dura patada de Yamal, no hubo ni tarjeta amarilla para el joven atacante español.

Así fue la patada de Lamine Yamal contra Kylian Mbappé: