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Gol Caracol  / El golazo de exótica liga que se viralizó en redes sociales; lo piden para el Premio Puskás

El golazo de exótica liga que se viralizó en redes sociales; lo piden para el Premio Puskás

En las redes sociales circula un video de una anotación de gran factura en una liga poco reconocida. Eso sí, los internautas piden que lo tengan en cuenta como uno de los mejores goles del año.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Simba.

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