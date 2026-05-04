El golazo de exótica liga que se viralizó en redes sociales; lo piden para el Premio Puskás

Si bien las mejores ligas del mundo son las que se llevan los reflectores, en algunos países poco reconocidos se gestan goles de gran factura y que se viralizan gracias al poder de las redes sociales.

Tal es el caso de la Premier League de Tanzania que este lunes fue la sensación por una joya de gol. En la jornada 22, Simba y Young Africans igualaron 2-2, sin embargo, Clatous Chama desató la locura por su tanto.

A los 10 minutos, Chama puso el 2-0 de Simba con una gran pirueta que dejó sorprendido al arquero rival. Si bien al principio da una impresión de ser una chilena, su acrobacia fue distinta y recursiva al tener el balón de espaldas al arco.

Pese a eso, Simba no logró sostener la ventaja y todo quedó en tablas.



🚨🚨| MEAN WHILE IN TANZANIA, A PUSKAS WORTHY GOAL WAS SCORED. ⚽️🔥pic.twitter.com/sKW9gskug1 — Goals Side (@goalsside) May 4, 2026