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¿Por qué Juan Pablo Montoya estaba en Barranquilla?; se viene sorpresivo anuncio

Juan Pablo Montoya estuvo en Barranquilla afinando detalles de un evento automovilístico que promete ser histórico y reunir a grandes figuras, generando expectativa en la ciudad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Juan Pablo Montoya, expiloto colombiano.
Juan Pablo Montoya, expiloto colombiano.
Juan Pablo Montoya.

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