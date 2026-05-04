¿Por qué Juan Pablo Montoya estaba en Barranquilla?; se viene sorpresivo anuncio

La reciente presencia de Juan Pablo Montoya en Barranquilla empieza a tener explicación y, todo indica, va mucho más allá de una visita casual. El reconocido piloto colombiano estuvo en la ciudad ultimando detalles de un evento que promete captar la atención de los aficionados al automovilismo y que marcaría un hito en el país.

Según reveló El Heraldo, el ex piloto bogotano trabaja en la organización de un Festival de Automovilismo que se llevará a cabo el próximo 16 de agosto. El evento incluiría una exhibición de monoplazas de Fórmula Uno y la participación del propio Montoya junto a su hijo, Sebastián Montoya, quien actualmente compite en la Fórmula 2. La iniciativa apunta a ofrecer un espectáculo pocas veces visto en Colombia.

La información se ha manejado con cautela y bajo una estrategia de expectativa. “Con el pasar de los días se van a ir destapando más detalles”, se conoció, en medio de una campaña progresiva que ya empezó a generar conversación en redes sociales. De hecho, Montoya apareció recientemente con una camiseta alusiva al evento, en la que se aprecia la fecha y la imagen de dos autos, en referencia a su trayectoria y la de su hijo.

Durante su estadía en la capital del Atlántico, el piloto también adelantó la grabación de material promocional en puntos emblemáticos como el Barrio Abajo y el Malecón del Río. De acuerdo con la información publicada, el evento cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla y el patrocinio de Pony Malta.



El movimiento mediático alrededor del anuncio no se hizo esperar. Desde la cuenta de Diario AS Colombia se anticipó parte de la noticia con el mensaje: “¿Qué hacía Juan Pablo Montoya en Barranquilla? El piloto anuncia un nuevo evento que hará rugir los motores junto a Pony Malta en el mes de agosto”. Por su parte, la marca involucrada también generó expectativa al publicar: “Guarden esta fecha porque se viene algo que quedará para la historia”.

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Más allá del espectáculo, este festival se enmarca en la intención de Barranquilla de consolidarse como un escenario relevante para el automovilismo internacional. La ciudad mantiene gestiones para albergar competencias de alto nivel como la IndyCar e incluso la Fórmula Uno, por lo que la presencia de Montoya podría representar un impulso clave en ese objetivo.