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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Luis Javier Suárez le exigen más en Portugal; "falló algunas opciones, pero es un depredador"

A Luis Javier Suárez le exigen más en Portugal; "falló algunas opciones, pero es un depredador"

El colombiano Luis Javier Suárez anotó gol y dio dos asistencias en la victoria 5-1 de Sporting de Lisboa sobre Vitoria, sin embargo, la prensa portuguesa le pidió mayor efectividad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria.
Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria.
Getty Images.

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