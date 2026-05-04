A Luis Javier Suárez le exigen más en Portugal; "falló algunas opciones, pero es un depredador"

El Sporting de Lisboa regresó al Estádio José Alvalade con una contundente victoria 5-1 sobre Vitória SC, en el cierre de la jornada 32 de la Liga de Portugal. El equipo dirigido por Rui Borges volvió al triunfo tras tres fechas y mostró una versión sólida y eficaz, resolviendo el compromiso desde la primera mitad. El conjunto lisboeta tomó ventaja rápidamente y antes del descanso ya ganaba 3-0, gracias a las anotaciones de Gonçalo Inácio, Daniel Bragança y Maxi Araújo. En el complemento, Luis Javier Suárez y Luís Guilherme ampliaron la diferencia, sellando una goleada que reafirma el buen momento ofensivo del equipo.

Con este resultado, Sporting CP alcanzó los 76 puntos, igualando al SL Benfica en la tabla, aunque permanece por detrás debido al criterio de enfrentamientos directos. La victoria también cobra relevancia tras el empate de su rival directo en la jornada.

El partido comenzó con un Vitória SC valiente, que incluso generó las primeras aproximaciones, pero la efectividad local marcó la diferencia. Inácio abrió el marcador (con asistencia de Suárez) tras una jugada a balón parado, mientras que Bragança amplió con una definición de gran calidad. Antes del descanso, Araújo capitalizó los espacios y anotó el tercero, inicialmente anulado pero validado tras revisión del VAR.

En la segunda mitad, Sporting mantuvo el control y aprovechó los espacios. Luis Suárez, máximo goleador del campeonato, firmó su tanto número 26 tras asistencia de Pedro Gonçalves. Más adelante, el propio delantero colombiano asistió a Luís Guilherme para el quinto gol.



Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria. Getty Images.

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El rendimiento de Suárez también fue destacado por el diario 'A Bola', que le otorgó una calificación de 8 puntos y lo describió así: "Dos asistencias y un gol. Un fallo garrafal, el del minuto 42, y algunas ocasiones más desperdiciadas (o salvadas por Charles ). Incansable, es un depredador en acción y ni siquiera necesita estar en su mejor momento para causar daño o incluso provocar que el equipo haga daño a sus rivales".

Vitória SC logró el descuento en los minutos finales tras un autogol de Zeno Debast, en una acción fortuita. Sin embargo, el dominio del Sporting fue evidente durante todo el encuentro.

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El equipo de Rui Borges afrontará la penúltima jornada con opciones claras de asegurar un puesto en las rondas previas de la UEFA Champions League, cuando visite al Rio Ave FC.