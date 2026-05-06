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Gol Caracol  / El golazo de Hugo Rodallega en Santa Fe vs Corinthians, por Copa Libertadores; festeja El Campín

El golazo de Hugo Rodallega en Santa Fe vs Corinthians, por Copa Libertadores; festeja El Campín

El experimentado delantero de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, se encargó de anotar el 1-0 de los 'cardenales' sobre el 'timao' en el partido de la fecha 4 de la fase de grupos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de may, 2026
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Hugo Rodallega Santa Fe
Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe - Foto:
Colprensa

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