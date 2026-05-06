El golazo de Hugo Rodallega en Santa Fe vs Corinthians, por Copa Libertadores; festeja El Campín

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Santa Fe mostró carácter en el partido frente a Corinthians, este miércoles, en la Copa Libertadores, y su máxima figura Hugo Rodallega fue el encargado de abrir el marcador en el estadio El Campín.
Al minuto 59 se dio una gran jugada colectiva en la que Jader Obrian filtró una pelota que llegó al área, donde estaba 'Hugol' esperando y quedando mano a mano con el arquero del 'timao'.
Hugo Rodallega amagó, dejó al guardameta en el piso y definió con frialdad. Sin embargo, el juez de línea levantó la bandera. Sin embargo, tras la revisión del VAR se confirmó que estaba habilitado y hubo celebración de los hinchas de Santa Fe.
EL VAR DIO EL OK Y HUGO SE TRANSFORMÓ EN HUGOL: Rodallega convirtió el 1-0 de Independiente Santa Fe vs. Corinthians en la cuarta fecha del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026
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