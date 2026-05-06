Rafael Santos Borré macó el gol de la remontada de Internacional; 2-1 sobre Brasil de Pelotas

Rafael Santos Borré se coronó campeón este miércoles de la Recopa Gaúcha con Internacional de Porto Alegre, gracias a un gol suyo en el minuto 90+4 en el partido contra Brasil de Pelotas, para el 1-2 definitivo en el marcador.

El delantero colombiano, que disputó todo el compromiso, apareció en el tiempo de adición cuando el encuentro iba 1-1. Los locales habían anotado al 76' por medio de Lula, pero luego igualó Vitinho.

Al 90+4, dentro del área, apareció Rafael Santos Borré dentro del área para la victoria de Internacional de Porto Alegre, que levantó este título en Brasil.



Así fue el gol de Rafael Santos Borré en Brasil de Pelotas vs Internacional, en Recopa Gáucha: