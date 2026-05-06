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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Rafael Santos Borré macó el gol de la remontada de Internacional; 2-1 sobre Brasil de Pelotas

Rafael Santos Borré macó el gol de la remontada de Internacional; 2-1 sobre Brasil de Pelotas

El delantero colombiano Rafael Santos Borré apareció al minuo 90+4 para anotar el gol de la victoria de Internacional de Porto Alegre, en la final de la Recopa Gáucha, este miércoles.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de may, 2026
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Rafael Santos Borré fue figura en el clásico de Porto Alegre
Rafael Santos Borré fue figura en el clásico de Porto Alegre
Foto: X/@SCInternacional

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