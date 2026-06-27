El buen Mundial 2026 de Dávinson Sánchez llama la atención; ¿se irá de Turquía a Italia?

Dávinson Sánchez está teniendo una buena participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. El caucano se ha mostrado sólido en la zaga defensiva colombiana, se ha evidenciado intratable, como una 'muralla', y ese rendimiento en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá lo ha llevado a ser seguido de cerca por un club del fútbol italiano.

Este sábado, el exjugador del Tottenham es noticia en la prensa internacional porque un equipo de la Serie A, y que jugará la próxima edición de la Champions League, está en la búsqueda de un defensor y el perfil de Dávinson encajaría muy bien en los planes.

¿Qué equipo de Italia quiere fichar a Dávinson Sánchez?

En ese orden de ideas, según informó el periodista Gianluigi Longari es el Como, dirigido por Cesc Fàbregas, el que le 'echó el ojo' al defensor colombiano.



Dávinson Sánchez con la Selección Colombia AFP

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"El Como busca un refuerzo para su defensa y está evaluando varios perfiles: entre los nombres que se barajan está Dávinson Sánchez, central del Galatasaray y protagonista con la Selección Colombia en el Mundial", precisó el comunicador en declaraciones que replicaron en 'Sportitalia TV'.

Recordemos que Dávinson es actualmente jugador del Galatasaray de la Superliga de Turquía y tiene contrato con el club hasta junio de 2029. En la interna de los 'leones' siempre han manifestado que el zaguero caucano, de 30 años, es una de sus figuras. Además, los hinchas del equipo le tienen un gran aprecio por su entrega y trabajo en cancha.

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De otro lado, en la página web de 'Tuttomercato' informaron que el "Como ha intensificado los contactos por él (Dávinson Sánchez) y están tratando de hablar con el club turco para intentar encontrar un acuerdo por un traspaso permanente. El central es considerado el jugador ideal para reforzar su zaga, ya que jugarán la próxima temporada en la Champions League".

Pero ahí no pararía todo, ya que los rumores del mercado de transferencias indican que José Mourinho, recién nombrado técnico del Real Madrid, tiene bastante interés en el defensor de la Selección Colombiaa, al que vio de primera mano cuando dirigió al Tottenham y cuando estuvo en el banco del Fenerbahçe turco.

Así las cosas, sólo queda esperar si Dávinson se mantiene en el Galatasaray después del Mundial, o si toma nuevos rumbos en su carrera deportiva.