A qué hora juega HOY Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

La Selección Colombia se encuentra lista para disputar su último encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Portugal, liderada por el ‘crack’ Cristiano Ronaldo. El seleccionado ‘cafetero’ atraviesa uno de sus mejores momentos en la máxima cita del fútbol mundial. El partido HOY EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Los dirigidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo son líderes del grupo K con seis puntos, tras imponerse en sus dos primeros encuentros frente a Uzbekistán y RD Congo. Detrás de Colombia se ubica Portugal con cuatro puntos. En la tercera posición aparece RD Congo con una unidad, mientras que Uzbekistán es último sin puntos y está prácticamente eliminado del torneo.

¿Cómo llega la Selección Colombia al encuentro?

El combinado colombiano logró ganar sus dos primeros encuentros en esta cita mundialista en territorio mexicano. El primer partido de la ‘tricolor’, disputado el pasado miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, marcó el inicio de esta racha positiva. En dicho encuentro, el combinado colombiano se impuso 3-1 gracias a los goles de Daniel Muñoz, quien abrió el marcador al minuto 40.



En la segunda parte, el extremo guajiro Luis Díaz puso el segundo, y amplió la ventaja al minuto 65. Finalmente, Jaminton Campaz selló la victoria a los 90+9', tras una asistencia del 'Cucho Hernández '. En ese primer juego de la Copa del Mundo 2026, la ‘tricolor' ya había asumido el liderato del grupo, pues horas antes Portugal había empatado 1-1 frente a RD Congo.

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Siete días después, las selecciones del grupo K volvieron a la acción.

Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz; jugadores de la Selección Colombia Fotografías de: AFP

El primer encuentro de la segunda jornada de la zona tuvo como protagonista a la selección de Cristiano Ronaldo, que goleó 5-0 a Uzbekistán, resultado que le permitió sumar tres puntos y ascender en la tabla de posiciones. Sin embargo, horas después, la 'tricolor' se enfrentó al conjunto dirigido por Sébastien Desabre en el Estadio Guadalajara, en un partido cargado de emociones.

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Durante la primera mitad, RD Congo dominó gran parte del juego. A pesar de ello, en el segundo tiempo Colombia reaccionó y generó varias oportunidades de gol, especialmente por medio de Luis Díaz. La insistencia dio resultado al minuto 76, cuando el antioqueño Daniel Muñoz anotó el único tanto del encuentro, dándole la victoria 1-0 al conjunto ‘cafetero’ y reafirmando su liderazgo en el grupo.

Daniel Muñoz; jugador de la Selección Colombia Fotografía de: AFP

Así las cosas, ahora la Selección Colombia se mide frente a una Selección de Portugal con la necesidad de ganar y con la mira puesta en el liderato del Grupo K. Este encuentro, además de definir al líder del grupo, marcará el reencuentro entre dos excompañeros del Real Madrid: James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

A qué hora juega HOY la Selección Colombia ante la Selección de Portugal en el Mundial 2026