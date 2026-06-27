Acá lo que debe hacer la Selección Colombia para ganarle a Portugal, y de lo que se debe cuidar

La prueba de fuego de la Selección Colombia en el Mundial 2026 será frente a Portugal, tras vencer 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a República Democrática del Congo, pero el nivel sube frente a este combinado europeo, que tiene entre sus figuras a Cristiano Ronaldo.

Por ese motivo, en Gol Caracol pudimos hablar en territorio norteamericano, mientras asiste a la Copa del Mundo, con el experimentado DT Jorge Luis Pinto, quien tras el duelo de los lusos frente a los asiáticos, dio un análisis táctico de lo que vio del siguiente rival de la 'tricolor'.

"Un partido totalmente de Portugal. Uzbekistán es muy desconocido y abierto", dijo inicialmente, para luego mandar una advertencia a Néstor Lorenzo, afirmando que "es un equipo que tiene fútbol, talento y presencia ofensiva, y de eso debemos cuidarnos".

De paso, Pinto destacó algunos aspectos del juego de la Selección Colombia, ya que para él "hubo cosas buenas: se atacó, se superó el bloque defensivo, se abrió bien la cancha. Yo siento, a mi forma de pensar, que se debe presionar mejor y tener más la pelota".



Selección Colombia vs. Portugal - Mundial 2026. AFP.

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Acá más declaraciones de Jorge Luis Pinto sobre Colombia vs Portugal:

*Así se le gana a Portugal

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"Quitándole el balón y atacándolo, eso es clave. Cristiano está bien, hizo goles y tuvo presencia. No tuvo dinámica, pero es de gran posicionamiento".

*Luis Díaz

"Puede dar más. El equipo sintió el primer partido. El 90 por ciento no había jugado un Mundial, eso repercute en su estado anímico, pero ya se quemó esa etapa y se hizo bien".

*Néstor Lorenzo

"Está en el momento clave: manejar el partido, el equipo, tener un ojo preciso para los cambios, proyectar al equipo cuando corresponda atacar. Es algo que debe tener a la mano".

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Fotografías de: Colprensa

*Los jugadores clave de Portugal

"Vitinha, Bruno Fernandes y Conceição hacen buenas cosas. Portugal tiene nombres importantes de la mitad de la cancha hacia adelante".

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*Análisis del Mundial 2026

"Sorpresas: lo de Cabo Verde es un ejemplo para el mundo cuando se trabaja bien en aspectos defensivos. Inglaterra, con la dinámica que tiene; Estados Unidos, con un fútbol de buen nivel; Holanda me sorprende porque de pronto vuelve la Naranja Mecánica. Cosas interesantes".