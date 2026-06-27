Fernando Muslera, de la leyenda mundialista al peso de los errores con Uruguay

Leyenda, único jugador uruguayo en disputar cinco Mundiales y el que jugó mayor cantidad de partidos con la 'celeste' en Copa del Mundo (19), Fernando Muslera tiene otro récord, uno que nadie quiere cargar: el arquero con mayor cantidad de errores en la historia de las Copas del Mundo.

El arquero nacido en Argentina hace 40 años disputó su primer Mundial en Sudáfrica 2010; desde entonces, estuvo implicado en al menos cinco goles encajados por la 'celeste'.

Por ejemplo, este mismo viernes no atrapó un disparo sin gran peligro de Álex Baena y el tanto encajado en el minuto 42 resultó decisivo: derrota de Uruguay por 1-0 y eliminación.

El actual arquero de Estudiantes de La Plata, que durante más de una década defendió al Galatasaray turco, pidió el cambio y en el segundo tiempo su lugar lo ocupó Sergio Rochet.



Así lo reveló el DT Marcelo Bielsa al acabar el partido al ser preguntado por el cambio: "No la tomé, es una decisión que tomó el mismo Muslera".

Fernando Muslera en su participación con Uruguay en el Mundial 2026. Foto: AFP

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Muslera no había participado de las eliminatorias sudamericanas, donde el titular fue Rochet, pero Bielsa le dio la titularidad en este Mundial.

"Fue una decisión muy pensada. Hice todas las evaluaciones que consideré que eran necesarias", explicó el Loco.

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- Fallos clave -

Muslera ya había cometido errores claves en los partidos anteriores de la 'Celeste' en Norteamérica, saldados con sendos empates ante Cabo Verde y Arabia Saudita.

"Es un arquero que venía de un año magnífico y es un jugador de muchísima personalidad y muchísimo carácter", respondió Bielsa para justificar su decisión.

En el debut, frente a Arabia Saudita falló en el tanto de Abdulelah Al Amri: no logró atajar un cabezazo y el rechace lo aprovechó el delantero rival.

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Contra Cabo Verde, en la segunda presentación de Uruguay en el torneo, su error en el segundo gol, compartido con el defensa Mathías Olivera fue uno de los bloopers del Mundial.

El defensa 'charrúa' quiso ceder a su compañero de zaga, pero dejó el balón corto a treinta metros del arco uruguayo; Muslera salió apresuradamente del área, sin posibilidades de llegar y Hélio Varela lo dejó por el camino y remató con el arco vacío.

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Ya en el primer gol de los africanos se había mostrado remiso. Un tiro libre a ras, desde 30 metros, en el que si bien la pelota pasó entre los dos jugadores que estaban en la barrera, Muslera reaccionó tarde.

- Ni Griezmann lo creía -

En Catar 2022 fue suplente de Rochet y no jugó ningún partido, pero en Rusia 2018 ya cometió otro error en el partido de cuartos de final contra Francia.

Con los 'bleus' ganando 1-0 en el segundo tiempo y Uruguay lanzado en busca del empate, Antoine Griezmann ensayó un remate al centro del arco charrúa, donde estaba parado Muslera, que no puso la mano fuerte y la pelota acabó en la red.

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Griezmann, "el francés más uruguayo", puso cara de sorpresa y no atinó ni a festejar, como lamentándose de hacerle un gol al equipo de sus amigos Diego Godín y Josema Giménez.

- En Sudáfrica alternó buenas y malas -

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Si bien en Brasil 2014 no cometió fallas recordadas, aunque tampoco brindó prestaciones sobresalientes, en su primer Mundial, Sudáfrica 2010, alternó grandes atajadas con errores claves.

Después de terminar imbatido en la primera fase, con algunas buenas atajadas en el debut ante Francia, Muslera falló en octavos en el gol de Corea del Sur, al salir tarde en una pelota aérea.

Pero Luis Suárez con su primer doblete mundialista salvó a la 'celeste'.

Ya en cuartos de final, en el recordado partido ante Ghana, Muslera se mostró remiso en el gol de los africanos, un remate desde más de treinta metros de Sulley Muntari en el descuento de la primera parte.

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Pero en la dramática definición por penales en la que el 'Loco' Abreu picó el quinto y puso a Uruguay en semifinales, Muslera contuvo dos remates ghaneses y se redimió.

Si bien frente a Países Bajos en semis, derrota 3-2 en alargue, no brindó seguridad, tampoco fue responsable directo de la derrota.

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En cambio, en el partido por el tercer puesto frente a Alemania (derrota 3-2 de Uruguay): en el primer gol germano no captó un disparo lejano de Bastian Schweinsteiger y Thomas Müller aprovechó el rechace para marcar a puerta vacía.

Luego de que Uruguay remontara, Muslera no alcanzó un centro lateral y Marcell Jansen cabeceó a la red, antes de que Sami Khedira acabase dando la victoria a los europeos.

Con 40 años cumplidos al inicio del torneo, Muslera no pudo tener una despedida del Mundial más amarga.