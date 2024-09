El jugador de la Premier League que casi llora, luego de ser racista con un compañero

El surcoreano Heung-min Son, jugador del Tottenham Hotspur, de la Premier League , desveló este miércoles que su compañero el uruguayo Rodrigo Bentancur "casi lloró" al pedirle perdón por un comentario racista.

En una entrevista concedida este verano, el periodista le pidió a Bentancur que le pasara una camiseta de su compañero coreano, a lo que el futbolista respondió: "¿Sonny?".

El entrevistador replicó "¿O cualquier otro campeón?" y el uruguayo respondió "O cualquier primo de Sonny, todos se parecen mucho".

Esto supone una violación de la normativa de la FA al incluir una referencia a la nacionalidad, raza o etnia de otra persona.

"Ahora mismo existe una investigación de la FA, por eso no puedo decir mucho, pero quiero mucho a Rodrigo", dijo Son este miércoles en la rueda de prensa previa al partido contra el Qarabag.

Rodrigo Bentancur y Heung Min Son - Foto: AFP

"Tenemos muchos buenos recuerdos, porque jugamos mucho juntos cuando llegó. Me pidió perdón en cuanto estábamos de vacaciones. Yo estaba en casa y ni me enteré de lo que había pasado. Me mandó un mensaje largo y pude notar que venía de corazón. Cuando volvimos a la ciudad deportiva tras las vacaciones, me dijo que lo sentía mucho y casi lloró. Pidió perdón pública y personalmente. Todos somos humanos, cometemos errores y aprendemos de ello".

La FA tiene unas reglas muy estrictas respecto a estos comentarios y ya sancionó en el pasado a Edinson Cavani por llamar a un amigo "negrito" en una publicación de Instagram y a Bernardo Silva por comparar a Benjamin Mendy con un conguito.

El uruguayo recibió tres partidos de sanción y una multa de 100.000 libras, además de tener que completar un curso de reeducación, mientras que el portugués se perdió un partido y tuvo que pagar 50.000 libras.

Sin embargo, Alejandro Garnacho no recibió ninguna sanción la temporada pasada después de utilizar un emoticono de gorila junto a una foto de su compañero André Onana en una publicación en redes sociales.