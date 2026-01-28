¿El mejor gol de la fecha 8 de la Champions League?: vea la anotación de Vlad Dragomir

Publicidad
En la última jornada de la fase liga de la Champions League, Pafos abrió la cuenta contra el Slavia Praga gracias a un gran gol de media distancia de Vlad Dragomir.
A los 17 minutos, Dragomir tomó la pelota y sacó un potente remate que coló en el angulo del arco de República Checa.
Vea el gol de Vlad Dragomir en Pafos vs. Slavia Praga:
¡¡TREMENDO GOLAZO!! Dragomir sacó un teledirigido al ángulo y selló el 1-0 de Pafos vs. Slavia Praga. ¡¡UNA OBRA DE ARTE!!— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3AxW6KjOGR