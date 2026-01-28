Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿El mejor gol de la fecha 8 de la Champions League?: vea la anotación de Vlad Dragomir

¿El mejor gol de la fecha 8 de la Champions League?: vea la anotación de Vlad Dragomir

Este miércoles, Pafos se puso en ventaja contra el Slavia Praga con un golazo de media distancia de Vlad Dragomir. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Vlad Dragomir celebrando su gol contra Slavia Praga.
Vlad Dragomir celebrando su gol contra Slavia Praga.
Pafos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad