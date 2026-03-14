Arda Güler y el golazo que le da la vuelta al mundo; le salió competencia a Rodrigo Contreras

Arda Güler marcó un verdadero golazo, digno del premio Puskás este sábado en partido del Real Madrid vs. Elche, por la Liga de España. El futbolista turco, al servicio de los 'merengues', convirtió un tanto de más de 65 metros, antes de la mitad de la cancha, y decoró el marcador para el triunfo 4-1 de los dirigidos por Álvaro Arbeloa en el Santiago Bernabéu.
El reloj marcaba el minuto 89 cuando Güler tomó la pelota en su propio campo, condujo la misma, y tras ver adelantado a Matias Dituro, soltó un verdadero bombazo que pasó a la altura del guardameta argentino, y picó para inflar la red.
Esta diana de Arda ya le da la vuelta al mundo y muchos ya lo postulan como serio candidato al premio Puskás. Además, hizo recordar a un tanto muy parecido que anotó Rodrigo Contreras con Millonarios a Atlético Nacional en juego de la Copa Sudamericana.
WHAT A GOAL FROM ARDA GULER FROM HIS OWN HALF!!!— Bob_LONER (@EMMAR_JER) March 14, 2026
