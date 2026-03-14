Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Cúcuta 0-2 Deportivo Cali

Técnico nuevo y victoria. Bajo el mando de Rafael Dudamel, el Deportivo Cali logró tres puntos valiosos en su visita al Cúcuta Deportivo, este sábado. En el compromiso de la undécima jornada de la Liga BetPlay I-2026, el conjunto 'azucarero' se impuso 0-2 a su rival con anotaciones de Avilés Hurtado, siendo su segundo gol un verdadero golazo.

En el césped de juego del General Santander se presentó un duelo inclinado de entrada para los 'motilones', que se acercaron con peligro al pórtico de Pedro Gallese, pero el arquero peruano, al servicio del Cali, supo tapar cada pelota de los locales.

Avilés Hurtado en Cúcuta Deportivo vs. Cali en Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Y por el lado de los 'azucareros' los que más inquietaron fueron Avilés Hurtado y Johan 'el Honguito' Martínez con remates de media distancia.



Pero los goles llegaron en el segundo tiempo en el General Santander. A los 48 minutos, Avilés remató con pierna derecha desde el centro del área, junto al palo izquierdo del arco custodiado por Federico Abadía tras una asistencia de Juan Ignacio Dinenno. No obstante, la celebración se demoró en llegar porque el VAR entró a revisar la jugada, tras unos instantes, finalmente se confirmó el tanto del 'verdiblanco'.

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