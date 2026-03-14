Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Cúcuta 0-2 Deportivo Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Cúcuta 0-2 Deportivo Cali

El Deportivo Cali se llevó los tres puntos del General Santander este sábado en compromiso de la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026. ¡Así quedó la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
Comparta en:
Acción de juego entre Cúcuta Deportivo y Cali en Liga BetPlay I-2026
Acción de juego entre Cúcuta Deportivo y Cali en Liga BetPlay I-2026
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad