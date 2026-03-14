Avilés Hurtado, qué 'pintura' de gol: vea acá el VIDEO de su golazo en Cúcuta Deportivo vs. Cali

Deportivo Cali visitó este sábado al Cúcuta Deportivo en el marco de la undécima jornada de la Liga BetPlay I-2026. Avilés Hurtado fue una de las figuras del partido, al marcar un verdadero golazo.

Tras un tiro de esquina, la pelota fue a parar al segundo palo y ahí conectó el balón de cabeza José Caldera, quien luego habilitó a Avilés Hurtado. El número '18' del verde caleño se giró en medio de los defensores del conjunto 'motilón', y de media volea, envió el balón con dirección a la red. El 0-2 parcial para la visita se subió en el tablero al minuto 79.

Vea acá el golazo de Avilés Hurtado en Cúcuta Deportivo vs. Cali por Liga BetPlay I-2026:

🤩🟢¿Este es el gol del semestre o estamos exagerando? Sensacional golazo de chilena de Avilés Hurtado para anotar el segundo gol de @DeportivoCaliCP ante @Cucutaoficial.



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