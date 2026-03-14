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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Avilés Hurtado, qué 'pintura' de gol: vea acá el VIDEO de su golazo en Cúcuta Deportivo vs. Cali

Avilés Hurtado, qué 'pintura' de gol: vea acá el VIDEO de su golazo en Cúcuta Deportivo vs. Cali

El extremo del Cali marcó una verdadera 'joya' en el General Santander, este sábado, en compromiso de la jornada 11 de la Liga BetPlay I-2026. ¡Así fue el golazo de Avilés Hurtado!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Avilés Hurtado en Cúcuta Deportivo vs. Cali en Liga BetPlay I-2026.
Avilés Hurtado en Cúcuta Deportivo vs. Cali en Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

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