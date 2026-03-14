Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid, sin problemas con Elche: triunfo 4-1 con golazos de Valverde y Arda Güler

Real Madrid, sin problemas con Elche: triunfo 4-1 con golazos de Valverde y Arda Güler

Sin forzar la máquina, Real Madrid hizo respetar su localía contra Elche, y ahora se enfoca en la vuelta por los octavos de final de la Champions League ante Manchester City.

Por: EFE
Actualizado: 14 de mar, 2026
Comparta en:
Real Madrid le ganó al Elche en la Liga de España.
Real Madrid le ganó al Elche en la Liga de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad