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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos lideró al Benfica hacia la victoria en Liga de Portugal: gol en 1-2 sobre Arouca

Richard Ríos lideró al Benfica hacia la victoria en Liga de Portugal: gol en 1-2 sobre Arouca

El volante antioqueño tuvo una buena presentación con Benfica este sábado, que incluyó un gol de cabeza. Benfica llegó a 62 puntos en el campeonato portugués.

Por: EFE
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Richard Ríos en Arouca vs. Benfica por la Liga de Portugal.
Richard Ríos en Arouca vs. Benfica por la Liga de Portugal.
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