Richard Ríos lideró al Benfica hacia la victoria en Liga de Portugal: gol en 1-2 sobre Arouca

El volante colombiano Richard Ríos se estrenó este sábado como goleador en la Liga de Portugal y encarriló la victoria del Benfica, que se impuso al Arouca 1-2, gracias a un tanto de Franjo Ivanovic en el último momento.

El internacional colombiano, que a principios de año estuvo apartado más de un mes del terreno de juego por una lesión, selló un saque de esquina con un cabezazo en el minuto 50, garantizando el empate para los de José Mourinho.

Antes, el español Iván Barbero, que vistió la camiseta del Deportivo, el Osasuna y el Amería, entre otros, adelantó a su equipo, que jugaba como local, con un penalti anotado en el minuto 7 que no pudo parar Trubin.

Richard Ríos (20) marcó uno de los goles del triunfo de Benfica sobre Arouca. AFP

Cuando el marcador ya parecía sellado, una jugada de los 'encarnados' acabó por darles la victoria después de que Leandro Barreira recuperara el balón en el centro del campo, se la cediera a Prestianni quien centró para el remate del croata Ivanovic.



También antes del pitido final del encuentro un encontronazo entre Amar Dedic y Alfonso Trezza les valió a ambos una tarjeta roja por agarrarse del cuello.



¿Cómo quedó el Benfica en la Liga de Portugal?

Con esta victoria de este sábado, el Benfica se asegura su tercera posición en la tabla, con 62 puntos, empatado ahora mismo con el Sporting Lisboa, que todavía no ha jugado su partido correspondiente a esta jornada, y a cuatro del líder Porto, que se enfrentará este domingo al Moreirense. El Arouca, por su parte, ocupa el puesto número 11 de la competición lusa con 26 puntos.



Así fue el gol de Richard Ríos en el compromiso:

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¿Cuándo vuelve a jugar Richard Ríos con Benfica?

Será el sábado 21 de marzo cuando reciban en el Estádio da Luz al Vitória de Guimarães, en cumplimiento de una nueva jornada de la Liga de Portugal. El compromiso tiene como horario de inicio para Colombia a la 1:00 de la tarde.