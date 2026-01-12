Síguenos en:
El Mundial 2026 y las precauciones en seguridad: Estados Unidos invierte 115 millones de dólares

El Mundial 2026 y las precauciones en seguridad: Estados Unidos invierte 115 millones de dólares

Para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los asistentes al Mundial 2026, y de sus propios ciudadanos, Estados Unidos invierte en tecnología antidrones.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ene, 2026
Trofeo que se le entrega al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

