Emotiva despedida de Marcelo Gallardo en River Plate sin Juan Fernando Quintero en cancha

El colombiano Juan Fernando Quintero no jugó con River Plate en lo que fue el segundo adiós de Marcelo Gallardo como director técnico. Kevin Castaño estuvo en el banco y no tuvo minutos.

Por: EFE
Actualizado: 26 de feb, 2026
Marcelo Gallardo dirigió su último partido con River Plate.
Getty Images.

