Neymar; "la semana pasada dijeron que era el peor jugador; al siguiente tienes que ir al Mundial"

Neymar le dio la primera victoria al Santos en el Brasileirão con dos goles, el colombiano Jhon Arias debutó en liga con el Palmeiras contra su exequipo, el Fluminense, y el exseleccionador Tite sigue sin conocer la victoria con el Cruzeiro y tiene su futuro en el club mineiro amenazado.

A continuación, las tres escenas que marcaron la cuarta jornada de la liga brasileña.



Volvió y decidió

Neymar Jr. fue la gran estrella de la jornada, al darle la victoria al Santos con dos goles contra el Vasco da Gama (2-1), en su primer partido en liga.

Jugando todo el encuentro, Neymar brilló con luz propia. Primero, abrió el marcador con un disparo cruzado en el minuto 25, y posteriormente, sentenció con una vaselina en el 61.

Además de significar el primer triunfo santista, los dos goles permiten que el Peixe salga de la zona de descenso.



La victoria alivia la presión sobre el equipo y el técnico, el argentino Juan Pablo Vojvoda, tras caer eliminados el domingo en el Campeonato Paulista contra el Novorizontino (2-1).

Publicidad

"Hoy fue complicado, pero conseguimos los tres puntos, independientemente de la forma que sea. La semana pasada, dijeron que era el peor jugador del mundo. Creo que jugué mejor el partido anterior. El fútbol es así, un día eres un jubilado y el otro tienes que ir al Mundial. Vivo un día de cada vez, estoy trabajando, intentando alcanzar mi mejor forma", declaró Neymar tras el partido.

Con la victoria, el Santos deja el descenso y sube a la 13ª plaza, con 4 puntos, dos más que el descenso.



Reencuentro con Arias

El otro gran debut en esta cuarta jornada fue el del internacional colombiano Jhon Arias, ahora en el Palmeiras.

Publicidad

El destino quiso que Arias se estrenara contra el que fue su exequipo, el Fluminense, del que salió para probar suerte en el fútbol inglés y tras decir que si regresaba a Brasil, sólo lo haría en el tricolor carioca.

El colombiano entró en el minuto 57 y vio una tarjeta amarilla a los pocos minutos de saltar al césped, mientras era increpado por la afición del Fluminense presente en el estadio, que no le perdonan haber elegido el Palmeiras.

"Entrega calidad, decisión, una relación con el balón muy fuerte. Es un jugador que puede jugar de inicio, nos puede ayudar saliendo del banquillo, puede jugar en la derecha, en la izquierda, en el medio. Trae una imprevisibilidad en los movimientos. Nos ayudará, tener un jugador como él es fantástico", dijo su nuevo técnico, Abel Ferreira, tras el partido.

Con Arias, el Palmeiras ganó 2-1 y lidera el Brasileirao, empatado a 10 puntos con el Sao Paulo.



Cruzeiro sigue sin ganar

Tercero en 2025, el Cruzeiro sigue sin conocer la victoria, al no poder pasar del empate a 1 en casa contra un Corinthians que alineó muchos suplentes.

Publicidad

El resultado enfureció a la afición cruzeirense, que despidió a su técnico, el exseleccionador Tite, al grito de 'Adiós, Tite, adiós".

El futuro del técnico, de 64 años, cada vez está más cuestionado ante la falta de buen fútbol y resultados.

Publicidad

"Es un desafío de madurez, de un equipo que tiene que saber respetar, por ejemplo, la manifestación de la afición", dijo el entrenador, quien a pesar de la presión de la 'torcida', estuvo respaldado en la rueda de prensa por Pedro Lourenço, principal dueño del club.

En los 13 partidos que dirigió al Cruzeiro desde su llegada al club, Tite suma seis victorias, dos empates y cinco derrotas, entre Brasileirao y el Campeonato Mineiro, donde está clasificado para las semifinales.