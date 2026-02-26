Síguenos en:
Gol Caracol  / Neymar; "la semana pasada dijeron que era el peor jugador; al siguiente tienes que ir al Mundial"

Neymar reaccionó así tras una excelente actuación en el triunfo 2-1 de Santos sobre Vasco da Gama, en la que se destacó de manera especial. ¿Irá a la Selección Brasil?

Por: AFP
Actualizado: 26 de feb, 2026
Neymar en el Santos vs. Vasco da Gama.
Neymar en el Santos vs. Vasco da Gama.
Getty Images.

