Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 5-1 Pereira

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 5-1 Pereira

El estadio El Campín tuvo una fiesta albiazul con la aplastante goleada de Millonarios sobre Pereira, por la novena jornada del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de feb, 2026
Comparta en:
Millonarios vs. Pereira - Fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026.
Millonarios vs. Pereira - Fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad