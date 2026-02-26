Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 5-1 Pereira

Publicidad
Millonarios no tuvo piedad con Deportivo Pereira este jueves y lo superó 5-1 en la apertura de la novena fecha de la Liga BetPlay I-2026, en duelo realizado en el estadio El Campín, ante una buena asistencia de público de los 'embajadores'. Con este regreso a la senda de la victoria, los 'embajadores' se acercan a los puestos de clasificación en la tabla del torneo de este primer semestre del año.
Los dirigidos Fabíán Bustos tuvieron un recital en la primera parte con goles de Sebastián Valencia, Mateo García, Leonardo Castro y Carlos Sarabia. Para el segundo tiempo el panorama no fue distinto aunque con mayor calma por la comodidad del marcador. Beckham David Castro puso la cereza de pastel y Marco Pérez descontó de penalti para el 'matecaña'.
Para los 'embajadores' fue una noche redonda, con un equipo que mandó de principio a fin y que le pasó por encima a un débil y desteñido cuadro 'matecaña', que opuso poca resistencia y no encontró la ruta en la capital colombiana.
Millonarios 5–1 Deportivo Pereira
Viernes 27 de febrero
Once Caldas vs. Boyacá Chicó (8:30 p.m.)
Sábado 28 de febrero
Alianza vs. América (4:10 p.m.)
Jaguares vs. Junior (6:20 p.m.)
Medellín vs. Bucaramanga (8:30 p.m.)
Domingo 1 de marzo
Pasto vs. Cúcuta (2:00 p.m.)
Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá (4:00 p.m)
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Internacional
|8
|5
|2
|1
|14
|12
|2
|17
|2
|Atlético Nacional
|6
|5
|0
|1
|15
|4
|11
|15
|3
|Pasto
|8
|4
|3
|1
|9
|8
|1
|15
|4
|América
|7
|4
|1
|2
|11
|5
|6
|13
|5
|Once Caldas
|8
|3
|4
|1
|13
|10
|3
|13
|6
|Tolima
|8
|3
|3
|2
|10
|7
|3
|12
|7
|Junior
|7
|4
|0
|3
|12
|10
|2
|12
|8
|Bucaramanga
|7
|2
|5
|0
|10
|4
|6
|11
|9
|Deportivo Cali
|8
|3
|2
|3
|10
|7
|3
|11
|10
|Millonarios
|9
|3
|2
|4
|13
|11
|2
|11
|11
|Águilas Doradas
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|1
|11
|12
|Llaneros
|8
|2
|4
|2
|9
|8
|1
|10
|13
|Santa Fe
|9
|2
|4
|3
|10
|12
|-2
|10
|14
|Fortaleza
|8
|2
|4
|2
|9
|12
|-3
|10
|15
|Jaguares
|7
|3
|1
|3
|8
|13
|-5
|10
|16
|Medellín
|8
|1
|4
|3
|10
|12
|-2
|7
|17
|Cúcuta
|8
|1
|3
|4
|12
|16
|-4
|6
|18
|Boyacá Chicó
|8
|1
|1
|6
|7
|13
|-6
|4
|19
|Deportivo Pereira
|8
|0
|4
|4
|8
|16
|-8
|4
|20
|Alianza
|7
|0
|3
|4
|3
|14
|-11
|3