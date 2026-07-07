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Gol Caracol  / Vea el penal errado de Lionel Messi con Argentina vs. Egipto, en el Mundial 2026

Vea el penal errado de Lionel Messi con Argentina vs. Egipto, en el Mundial 2026

El astro argentino tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero desafortunadamente desperdició el penal, tras adivinarle el cobro el arquero egipcio. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Penal errado de Messi
Penal errado de Messi
AFP

El partido entre Argentina y Egipto continúa con grandes emociones en la primera parte, ahora, un penal legitimo hacia la 'albiceleste' fue desperdiciado por Messi.

Todo ocurrió al minuto 19' tras una dura falta dentro del área hacia Tagliafico, que el juez dictaminó como pena máxima. Tras los doce pasos se paró Lionel, que pateó al poste derecho, pero allí le adivinó el portero Mostafa Shobeir y ahogó el grito de gol al capitán, y a todos los argentinos en las gradas.

Vea la jugada acá:

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