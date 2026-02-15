Yerson Mosquera dejó 'embarrado' a jugador rival en disputa del balón; video viral en redes

El Wolverhampton venció 0-1 al modesto Grimsby en la cuarta ronda de la FA Cup, en un partido disputado este domingo que tuvo gol de Santiago Bueno y la presencia del colombiano Yerson Mosquera, quien fue protagonista por una imagen viral en una disputa por el balón.

Al minuto 51, se dio un ataque importante y veloz de Vernam para los locales, y ahí fue cuando el defensor de nuestro país llegó a luchar la posesión, le puso el cuerpo y lo terminó enviando al suelo.

El futbolista del Grimsby cayó y por las malas condiciones de la cancha quedó lleno de barro, una imagen que se volvió viral en redes sociales por cómo quedó, tras ese empujón de Yerson Mosquera, en la disputa por la pelota.



Así fue el empujón de Yerson Mosquera a Vernam, en Grimsby vs Wolverhampton: