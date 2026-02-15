Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerson Mosquera dejó 'embarrado' a jugador rival en disputa del balón; video viral en redes

Yerson Mosquera dejó 'embarrado' a jugador rival en disputa del balón; video viral en redes

El defensor colombiano Yerson Mosquera fue protagonista de una particular acción en la que empujó a un futbolista del Grimsby, en partido de la FA Cup, este domingo. Lo dejó lleno de barro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de feb, 2026
Comparta en:
Vernam Yerson Mosquera Grimsby vs Wolverhampton
Vernam y Yerson Mosquera en Grimsby vs Wolverhampton
Transmisión ESPN

Publicidad

Publicidad

Publicidad