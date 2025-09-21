Síguenos en::
El relato de una exjugadora del Bayern Múnich; "me pidieron que me suicidara"

El relato de una exjugadora del Bayern Múnich; “me pidieron que me suicidara”

Se trata de Kathrin Hendrich, quien ahora juega en la liga estadounidense, pero que tuvo una expulsión con la selección alemana que la atormentó y le causó mensajes de odio.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de sept, 2025
Kathrin Hendrich
Kathrin Hendrich expulsada en Eurocopa femenina - Foto:
AFP

