El relato de una exjugadora del Bayern Múnich; “me pidieron que me suicidara”

Kathrin Hendrich es una experimentada jugadora alemana que militó en el Bayern Múnich, en su país, y actualmente con 33 años milita en la liga estadounidense con el Chicago Stars. A pesar de su destacada carrera hay un momento de su vida que la marcó para siempre y fue cuando la expulsaron en cuartos de final de Eurocopa femenina pasada en la instancia de cuartos de final, por halar del cabello a Mbock Bathy, de Francia.

Por eso, luego de unos buenos meses tras ese hecho, la defensora dio una entrevista a 'Bild' donde se refirió a esa polémica, a lo que tuvo que vivir en redes sociales por culpa de eso y que la llegó a afectar emocionalmente.

Para comenzar Kathrin Hendrich señaló que "de mi equipo, mis amigos e incluso mi familia, solo recibí consuelo, y todos estuvieron ahí para apoyarme. Pero había mucha hostilidad desde fuera", por lo que contó que en su cuenta de Instagram constantemente recibió "mensajes privados", pero que hubo señalamientos que no eran ciertos y que eran exagerados. "Lo más absurdo fue la acusación de racismo, que por supuesto no es cierto. Uno se pregunta cómo se le ocurre a la gente eso. Lo más indignante fue que me pidieron que me suicidara", recordó la alemana.

La jugada que le afectó la carrera a Kathrin Hendrich

En la misma entrevista la futbolista alemana señaló que al llegar a su nuevo equipo en territorio estadounidense muchos no confiaron en ella directamente por ese episodio en el que tiró del pelo a una rival.

"Me impactó porque estaba al otro lado del mundo, y aun así la gente lo sabía. Y después de nuestro primer partido en casa, una compañera me dijo que tuvo que explicarles a nuestros aficionados que yo era amable. Los espectadores era escépticos conmigo por la jugada", relató Hendrich sobre su presente en Estados Unidos con el Chicago Stars.

La futbolista europea, además, se tomó el tiempo para contar su versión de aquella polémica acción que le valió una expulsión, que afectó a su selección y también su imagen personal.

"Fue una situación desafortunada. Intento mantener el contacto con mi oponente, pero no la miro a ella, sino al balón. Hago un gesto rápido para agarrarla, como todos en jugadas a balón parado. Pero entonces me doy cuenta de que me he enganchado en algún punto e intento apartar la mano. No me di cuenta hasta mucho después de que era su pelo. Fue una situación absurda. Nunca fue intencional", explicó Kathrin Hendrich.