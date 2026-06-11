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Gol Caracol  / Vea el gol de Raúl Jiménez, con la Selección de México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026

Vea el gol de Raúl Jiménez, con la Selección de México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026

El goleador mexicano tanto lo intento, que, tras una desatención defensiva por parte de los mexicanos; al final logró marcar el 2-0 parcial a favor del cuadro 'manito'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Raúl Jiménez festejando anotación con la Selección de México, en el Mundial 2026.
Raúl Jiménez festejando anotación con la Selección de México, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Raúl Jiménez tanto lo buscó, hasta que le llegó su momento de festejar frente a Sudáfrica, en el duelo inaugural de la Copa del Mundo 2026.

Y es que, pese a los varios intentos que tuvo en el encuentro; el atacante mexicano no había tenido la eficacia final en las jugadas, que terminaban atajadas por el guardameta africano o remates fuera del arco.

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No obstante, al minuto 67, Jiménez apareció solo y sin marca en el campo contrario, convirtiendo el 2-0 parcial a favor de la Selección de México.

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