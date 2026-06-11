Vea el gol de Raúl Jiménez, con la Selección de México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026

Raúl Jiménez tanto lo buscó, hasta que le llegó su momento de festejar frente a Sudáfrica, en el duelo inaugural de la Copa del Mundo 2026.

Y es que, pese a los varios intentos que tuvo en el encuentro; el atacante mexicano no había tenido la eficacia final en las jugadas, que terminaban atajadas por el guardameta africano o remates fuera del arco.

No obstante, al minuto 67, Jiménez apareció solo y sin marca en el campo contrario, convirtiendo el 2-0 parcial a favor de la Selección de México.

¡¡LA EMOCIÓN DE CONVERTIR EN UNA COPA DEL MUNDO EN SU CASA!! Raúl Jiménez metió el cabezazo para el 2-0 vs. Sudáfrica y que lo festeje hasta Canelo en el Azteca.



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