La Selección de Portugal ya tiene nuevo entrenador; "será presentado el 10 de julio"

El entrenador portugués Jorge Jesus será presentado el viernes como el nuevo entrenador de la Selección de Portugal, sucediendo así al español Roberto Martínez, informó este jueves a la AFP una fuente próxima. El técnico de 71 años y la Federación Portuguesa de Fútbol alcanzaron un "acuerdo total" y ofrecerán una conferencia de prensa el viernes en la sede de la instancia, en la periferia de Lisboa, indicó la misma fuente.

Jorge Jesus tomará así las riendas del seleccionado portuges, días después de su eliminación en octavos de final del Mundial 2026 a manos de España (1-0). El veterano técnico, que salió del club saudita Al Nassr el pasado mes de mayo, firmará un contrato por cuatro años, hasta el Mundial 2030, que se realizara en España, Portugal y Marruecos.

Luego de la más reciente eliminación de Portugal el lunes, el capitán del seleccionado portugués, y el quíntuple Balón de Oro de 41 años, Cristiano Ronaldo confirmó que ese sexto Mundial fue el último de su carrera, sin desvelar. Sin embargo, si proseguiría su carrera internacional. Con Portugal, al que dirigía desde 2023, Roberto Martínez conquistó la Liga de Naciones de la UEFA en junio de 2025.

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¿Cómo ha sido la experiencia de Jorge Jesus?

El portugués, cuenta con gran experiencia en el fútbol luso, Jorge Jesus dirigió a una docena de clubes del país ibérico, entre ellos el Benfica y el Sporting de Lisboa, los dos grandes de la capital. En el extranjero pasó por el Flamengo de Brasil, el Fenerbahçe en Turquía, y los clubes sauditas Al Hilal y Al Nassr, en el que tuvo a sus órdenes a Cristiano Ronaldo.

Jorge Jesus; Selección de Portugal Fotografía de: AFP

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Dentro de su pasó por los equipos, el ex futbolista portugués logró conseguir diversos logros con los equipos que fue director técnico. Dentro de sus torneos más importante se encuentran 10 trofeos con el Benfica, dos con el Spoting y la Intertoto con el Braga. En Brasil conquistó cinco coronas con el Flamengo, incluyendo la Libertadores, entre otros. En el caso de la ligas de Arabia Saudita cuenta con seis títulos entre el Al-Hilal y el Al-Nassr.