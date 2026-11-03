En Argentina siguen pendientes de Boca Juniors vs. Mineiro, que se jugará en el Metropolitano

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors vs. Alético Mineiro, que se jugará en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla, acapara la atención del continente. Pero este martes es especial, debido a que se abrió la boletería para que los aficionados puedan adquirir su entrada para la definición continental. En Argentina están pendientes del caso.

Así fue como la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) detalló el cronograma de venta a través de sus canales oficiales, estableciendo franjas horarias diferenciadas para cada parcialidad.

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A partir de las 10:00 de la mañana en nuestro país, se habilitó la compra para los hinchas del conjunto brasileño, quienes se ubicarán en la tribuna sur del 'Coloso de la Ciudadela'. Por su parte, los fanáticos de Boca dispondrán de su turno a las 12:00 del día, también en horario colombiano, para adquirir las localidades asignadas en la tribuna norte.

Boca Juniors celebra en clásico contra River Plate - Foto: AFP

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Hay que señalar, que las boletas son de categoría 3 — las cuales fueron destinadas de forma exclusiva a las hinchadas de ambos clubes— tendrán un valor de 90 dólares, unos 2891.998 pesos y se comercializarán únicamente a través de la plataforma oficial de la Conmebol. Desde el ente rector del fútbol sudamericano recomendaron completar el registro previo en el sitio web con el fin de agilizar el trámite y evitar demoras al momento del expendio.



Acá el tema de la boletería detallada:

Categoría Ubicación / Sector Precio (USD) Precio Ref. (COP) Observaciones Categoría 1 Occidental (Rosa) USD 250 COP 783.327 Público general Categoría 2 Oriental (Verde) USD 180 COP 563.995 Público general Categoría 3 Sur (Negro) USD 90 COP 281.998 Exclusivo Atlético Mineiro Categoría 3 Norte (Amarillo) USD 90 COP 281.998 Exclusivo Boca Juniors

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2026?

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La definición para el certamen de la Conmebol se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, y enfrentará a Boca Juniors y a Atlético Mineiro. La pelota rodará para este encuentro a las 5:30 de la tarde, en Colombia, dos horas más en Argentina y Brasil.