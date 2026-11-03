Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dos jugadores del Bucaramanga y un amago de bronca, tras el 1-1 contra Nacional

Dos jugadores del Bucaramanga y un amago de bronca, tras el 1-1 contra Nacional

El conato de pelea entre los futbolistas del Bucaramanga obligó al árbitro Jhon Ospina a frenar las acciones en la cancha. Desde el 'leopardo' hablaron de esta situación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2026
Comparta en:
Jugadores del Bucaramanga y un festejo de gol contra Nacional por la fecha 17 de la Liga II-2026.
Jugadores del Bucaramanga y un festejo de gol contra Nacional por la fecha 17 de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

La igualdad 1-1 entre Atlético Bucaramanga y Nacional en el estadio Américo Montanini dejó una escena de alta tensión en el conjunto local. En los minutos finales del compromiso de la jornada 17 de la Liga BetPlay II-2026, Félix Charrupí empujó por la espalda a Kevin Londoño, desencadenando una acalorada discusión entre ambos futbolistas que requirió la intervención del árbitro Jhon Ospina y del capitán del 'leopardo', Fabián Sambueza.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Al concluir el encuentro en tierras santandereanas, Sambueza habló de lo sucedido entre sus compañeros y sostuvo que este tipo de situaciones pueden pasar cuando el desgaste físico empieza a surtir mella en medio de los partidos.

Publicidad

Últimas noticias

Once Caldas y Nacional se enfrentan en las semifinales de la Copa BetPlay 2026.
Fútbol Colombiano

Programación definida para las semifinales de Copa BetPlay 2026: fechas y dónde ver EN VIVO por TV

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios
Fútbol Colombiano

El detalle que tiene fresco a Alberto Gamero, a horas de Millonarios vs América; "a potenciarnos"

"Pues son cosas del partido - no se la toca, no me la da y bueno -, si siempre hay algún que otro insulto normal del juego, habíamos hecho un gran esfuerzo Charrupí estaba un poco cansado y cuando uno está cansado a veces la mente también se nubla", sostuvo el compromiso argentino.

Publicidad

Como referente y capitán del Bucaramanga, Sambueza asumió la tarea de mediar y calmar los ánimos en el vestuario. De acuerdo con su testimonio, el incidente se cerró con un apretón de manos y disculpas hacia el resto del grupo.

"Es normal, después, yo como capitán hablé con ellos, se dieron la mano, pidieron disculpas a todo el grupo porque es lo que dice el profe. Acá llevamos todos el mismo escudo, vamos todo por un solo objetivo", complementó.

Bucaramanga empató con Nacional en la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Bucaramanga empató con Nacional en la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Finalmente, Sambueza fue enfático en que este tipo de episodios rompan la armonía del plantel: "Y no podemos permitir esas pequeñas 'llamitas' que se van creando, hay que apagarlas enseguida. Entonces, el grupo está muy bien. Y yo que tengo ya varios añitos acá jamás vamos a permitir que pasen esas cosas.

Publicidad

De esta forma, el capitán 'leopardo' disipó los rumores sobre eventuales fracturas en el camerino y dio por resueltas las diferencias entre Charrupí y Londoño.

Relacionados

Atlético Bucaramanga

Atlético Nacional

Fútbol Colombiano

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad