Dos jugadores del Bucaramanga y un amago de bronca, tras el 1-1 contra Nacional

La igualdad 1-1 entre Atlético Bucaramanga y Nacional en el estadio Américo Montanini dejó una escena de alta tensión en el conjunto local. En los minutos finales del compromiso de la jornada 17 de la Liga BetPlay II-2026, Félix Charrupí empujó por la espalda a Kevin Londoño, desencadenando una acalorada discusión entre ambos futbolistas que requirió la intervención del árbitro Jhon Ospina y del capitán del 'leopardo', Fabián Sambueza.

Al concluir el encuentro en tierras santandereanas, Sambueza habló de lo sucedido entre sus compañeros y sostuvo que este tipo de situaciones pueden pasar cuando el desgaste físico empieza a surtir mella en medio de los partidos.

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"Pues son cosas del partido - no se la toca, no me la da y bueno -, si siempre hay algún que otro insulto normal del juego, habíamos hecho un gran esfuerzo Charrupí estaba un poco cansado y cuando uno está cansado a veces la mente también se nubla", sostuvo el compromiso argentino.

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Como referente y capitán del Bucaramanga, Sambueza asumió la tarea de mediar y calmar los ánimos en el vestuario. De acuerdo con su testimonio, el incidente se cerró con un apretón de manos y disculpas hacia el resto del grupo.



"Es normal, después, yo como capitán hablé con ellos, se dieron la mano, pidieron disculpas a todo el grupo porque es lo que dice el profe. Acá llevamos todos el mismo escudo, vamos todo por un solo objetivo", complementó.

Bucaramanga empató con Nacional en la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

Finalmente, Sambueza fue enfático en que este tipo de episodios rompan la armonía del plantel: "Y no podemos permitir esas pequeñas 'llamitas' que se van creando, hay que apagarlas enseguida. Entonces, el grupo está muy bien. Y yo que tengo ya varios añitos acá jamás vamos a permitir que pasen esas cosas.

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De esta forma, el capitán 'leopardo' disipó los rumores sobre eventuales fracturas en el camerino y dio por resueltas las diferencias entre Charrupí y Londoño.