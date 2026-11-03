La Corporación Los Paisitas, lista para recibir el Baby Fútbol y 31 deportes más en enero de 2027

Por estos días, en la Corporación Los Paisitas de Medellín se ajustan y se ultiman todos los detalles para la realización del famoso Baby Fútbol y también de las competencias de 31 deportes más, que deleitarán al público entre el 9 y el 23 de enero de 2027, tal y como sucede año a año, que convierte a la capital antioqueña en una auténtica fiesta de la actividad del músculo, con la presencia de pequeños y promisorios talentos provenientes de diferentes rincones del país y también del exterior.

Al frente de la Corporación se encuentra Armando Pérez, exárbitro profesional, quien confirmó que "podemos decir que estamos en la recta final, y es cierto que la parte del Baby Fútbol llama mucho la atención, con unos muchachos llenos de ilusiones para cumplir sus sueños. Creemos que van a participar en la nueva edición unos 10.400 deportistas".

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En el balompié, que se lleva todos los focos, hay que de apuntar que allí por el torneo infantil han desfilado figuras de talla internacional como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina, Matheus Uribe, Jackson Martínez y Falcao García, entre otros.

James Rodríguez fue una de las figuras de talla internacional que jugó este torneo en Medellín. Colprensa

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"En el fútbol ya estamos en un 90 por ciento de las eliminatorias zonales, ya que tendremos un total de 48 equipos en la rama masculina y 24, en femenino", agregó Pérez, quien se encuentra en el cierre de los acuerdos para tener la difusión en la televisión regional y a través de plataformas digitales de un significativos número de partidos y competencias, en pro de darle visibilidad a los pequeños talentos.



Los invitados del exterior al Baby Fútbol 2027

"Del exterior vienen equipos de fútbol de Canadá, Estados Unidos, México, Panamá y posiblemente venga un equipo de Curazao, Bonaire o Aruba, están en un selectivo y van a traer un equipo de allí. Hacen solicitudes para traer los equipos y acá estamos con las puertas abiertas", complementó Armando Pérez.

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En ese sentido, desde territorio estadounidense se viene preparando el equipo USA Baby Fútbol, que tendrá una serie de partidos de preparación los primeros días de enero en Orlando y que cuenta como líder del proyecto al colombiano Óscar Builes.

"Yo tengo más de 25 años radicado en Estados Unidos y la opción de participar en Baby Fútbol y Baby Fútbol Sala es un orgullo para nosotros, para los niños y sus familias. Estamos alistándonos de la mejor manera y esperamos que sea una gran experiencia para todos, tal y como fue en ediciones anteriores", dijo Builes.

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USA Baby Fútbol será uno de los equipos internacionales, bajo la orientación de Óscar Builes. Archivo particular

De otra parte, Pérez dejó un mensaje y apuntó que "esperamos como siempre promover el Juego limpio, que es una de nuestras principales premisas. Que se la gocen, seguro que todos los participantes se van a divertir, pero también hay opciones deportivas que se buscan y queremos hacer todo lo posible para que sea todo exitoso".