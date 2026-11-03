"James Rodríguez recibió muchas patadas el partido pasado contra Santa Fe y terminó con un golpe"

Tras la igualdad 1-1 entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, válida por la Liga BetPlay II-2026, el director técnico Lucas González compareció ante los medios de comunicación y abordó la principal novedad en la convocatoria verdolaga: la ausencia del mediocampista James Rodríguez, quien es la figura sobre la que están todos los focos fecha a fecha en los estadio de nuestro país.

El estratega de los antioqueños aclaró que la decisión de marginar a la figura de pasado brillante jugando con la Selección Colombia para este compromiso obedeció a la alta exigencia física y a las reiteradas faltas que sufrió durante el enfrentamiento previo contra Independiente Santa Fe, en el que el volante fue objeto de un marcado juego fuerte por parte de los rivales. Ese compromiso terminó con triunfo de los 'verdolagas' sobre los capitalinos con un 2-0, con una aceptable actuación del jugador cucuteño.

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González enfatizó que la prioridad del cuerpo técnico es proteger la integridad del futbolista para evitar complicaciones médicas a futuro, confiando en el fondo de armario con el que cuenta la plantilla.

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"James Rodríguez simplemente recibió muchas patadas el partido pasado, terminó con un golpe, decidimos que descansara contra Bucaramanga y afortunadamente tenemos un muy buen equipo y como digo siempre, el equipo está por encima de todos", explicó el entrenador verdolaga.



Cabe indicar que en las tribunas no faltaron las pancartas que en tono jocoso se refirieron con respecto a la ausencia de Rodríguez Rubio en la capital de Santander. Recientemente, James tampoco hizo parte de la delegación que se presentó en Tunja contra Boyacá Chicó.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional. Foto oficial de Atlético Nacional.

Con esta decisión, el estratega reafirma su postura de gestionar las cargas de sus dirigidos en medio del apretado calendario del fútbol colombiano, apostando por la profundidad de su nómina mientras el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich termina de recuperarse del impacto recibido en el duelo ante el conjunto 'cardenal'. Por ahora, extraoficialmente se indicó que no sería de gravedad el tema médico del número '23' de Nacional, que ya pasó la página y ahora se deberá enfrentar con Deportivo Pereira, el próximo sábado 7 de noviembre (6:10 p.m.).