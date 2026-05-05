Arsenal venció 1-0 a Atlético de Madrid, del 'Cholo' Simeone, y es primer finalista de la Champions

Arsenal logró su objetivo e hizo respetar su casa al derrotar por 1-0 a Atlético de Madrid, para inscribir su nombre en la final de la Champions League 2025/2026. El tanto de los 'gunners' fue convertido por Bukayo Saka, quien aprovechó un rebote en el área chica y mandó el balón al fondo de la red. El duelo de ida había quedado 1-1, en territorio español.

Los 'Gunners', que no estaban en el partido por el título desde 2006, se adelantaron en el último minuto de la primera mitad y aguantaron el resultado para negar a los de Diego Simeone su cuarta final.

El segundo finalista del famoso torneo europeo saldrá este miércoles, del compromiso en el que se enfrentarán Bayern Múnich, de Luis Díaz, y PSG, que tiene la ventaja luego de haber ganado en la ida por un 5-4.

Bukayo Saka festejando gol con Arsenal. Foto: AFP.