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Gol Caracol  / Arsenal venció 1-0 a Atlético de Madrid, del 'Cholo' Simeone, y es primer finalista de la Champions

Arsenal venció 1-0 a Atlético de Madrid, del 'Cholo' Simeone, y es primer finalista de la Champions

Bukayo Saka anotó el único gol del compromiso, que estuvo cerrado y disputado de principio a fin. Los ingleses esperan ahora al ganador de la serie de Bayern Múnich con PSG.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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Arsenal vs. Atlético de Madrid; semifinal de la Champions League
Arsenal vs. Atlético de Madrid; acción de juego en la semifinal de la Champions League
AFP

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