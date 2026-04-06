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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Benfica sufrió un traspié pese a gol de Richard Ríos; 1-1 contra Casa Pia, en Liga de Portugal

Benfica sufrió un traspié pese a gol de Richard Ríos; 1-1 contra Casa Pia, en Liga de Portugal

El Benfica de Jose Mourinho no paso del empate con Casa Pia y cedió de nuevo terreno en el balompié luso. El colombiano Richard Ríos fue figura con un gol de cabeza.

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Richard Ríos en Casa Pia vs. Benfica.
Richard Ríos en Casa Pia vs. Benfica.
afp.

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