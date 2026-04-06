Benfica sufrió un traspié pese a gol de Richard Ríos; 1-1 contra Casa Pia, en Liga de Portugal

Un gol de Rafael Brito en el minuto 78 impidió este lunes la victoria en el campo del Casa Pia del Benfica, que se adelantó diez antes con un gol del colombiano Richard Ríos en el cierre de la vigésima octava jornada de la Liga de Portugal, en la que el equipo lisboeta es tercero y sigue a 7 puntos del líder, el Oporto.

Los encarnados se hicieron con el control desde el inicio, pero solo crearon un par de ocasiones en la primera parte, con un disparo desde media distancia de Ríos y luego con un tiro a bocajarro de Pavlidis, aunque ambos resultaron insuficientes ante los reflejos del portero costarricense Patrick Sequeira.

Ya en la segunda mitad, el técnico benfiquista José Mourinho fue al banquillo a buscar a Gianluca Prestianni, quién entró en el césped en el 57 y minutos después creó la jugada que acabó en el gol de Ríos.

Fue en el 68 cuando Prestianni se deshizo de un rival en la banda derecha y encontró a Andreas Schjelderup, quien luego envió el balón al centro del área, donde el internacional colombiano abrió el marcador de cabeza.



Diez minutos después, el Casa Pia empató gracias a Rafael Brito, quien recibió la pelota tras un mal despeje de la defensa benfiquista y, con un disparo raso, anotó contra el equipo en el que se formó.

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Este empate deja al Benfica en tercer lugar con 66 puntos, a 2 del Sporting, en segundo y con un partido menos, y a 7 del líder Oporto, mientras que el Casa Pia, en 16º y en la zona de descenso, suma un punto muy valioso en su lucha por mantenerse en la categoría.