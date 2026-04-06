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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Colombia, entre las nacionalidades extranjeras con más jugadores en la MLS 2026

Colombia, entre las nacionalidades extranjeras con más jugadores en la MLS 2026

Este lunes, la MLS compartió reveladores datos sobre los jugadores que militan en su liga para este año. Colombia comanda el listado junto a otros países.

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
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James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United, en la fecha 4 de la MLS
James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United, en la fecha 4 de la MLS
AFP

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