En disturbios y caos terminó visita de Lionel Messi a la India; anuncian investigaciones por estafa

En disturbios y caos terminó visita de Lionel Messi a la India; anuncian investigaciones por estafa

En las últimas horas la presencia del argentino campeón del mundo, Lionel Messi, en la ciudad de Calcuta, generó emoción pero también tensión porque tuvo que ser evacuado.

Por: EFE
Actualizado: 13 de dic, 2025
Lionel Messi disturbios India
Disturbios en la India por presencia de Lionel Messi
AFP

