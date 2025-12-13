Mientras que Falcao García se alista para nuevo equipo, apareció foto inédita que es viral

Falcao García no tuvo acción en este segundo semestre del fútbol colombiano luego de su estrepitosa salida de Millonarios a mitad de año, entre palabras fuertes contra el periodismo y el arbitraje de la Liga BetPlay, y luego de no lograr el sueño de ser campeón con el equipo de sus amores.

Y mientras en los recientes días se le ha visto entrenando en solitario, poniéndose a punto para seguir activo en el balompié internacional, salió a la luz una inédita foto que ya es viral en redes sociales.

Falcao García y su paso en Maracaneiros

En la cuenta del club deportivo que es reconocido por formar grandes jugadores, sorprendieron con una imagen de varios jóvenes que han vestido su camiseta, y ahí fue cuando apareció el delantero samario, máximo goleador histórico de nuestra Selección Colombia.



"En esta foto hay un niño que se convirtió en leyenda. Sí señores… Falcao también jugó en Maracaneiros", dejaron saber en su cuenta de Instagram, acompañándolo también con un "pero hoy queremos encontrar a los otros. A quienes compartieron esta cancha, estos colores y estos sueños con el Tigre".

Cabe recordar que el 'Tigre' siempre ha sido relacionado en el fútbol colombiano, recientemente con Millonarios, pero inició su carrera profesional en Lanceros Fair Play, donde debutó antes de dar el salto al exterior y forjar una exitosa carrera en Argentina, Portugal, España, Inglaterra, Francia y Turquía.

Esta imagen de Falcao en Maracaneiros sale en medio de rumores y expectativa por su regreso a las canchas, luego de estar 6 meses sin equipo, estando con su familia y todo tras cumplir el sueño de jugar en Millonarios, pero teniendo altas y bajas, y hasta sufriendo en Bogotá por lo que generó su presencia en el fútbol profesional colombiano.