"La Selección Colombia tiene grandes posibilidades de ganar el Mundial de 2026"

Jhon Arias, actual jugador del Wolverhampton y una de las piezas habituales de la Selección Colombia, se refirió al presente del combinado nacional y a las expectativas de cara al próximo Mundial, dejando en claro que el grupo confía en sus capacidades, pero sin perder la mesura que exige un torneo de ese calibre. El volante destacó el momento que atraviesa el equipo y el nivel individual de varios futbolistas que hoy son protagonistas tanto en sus clubes como en el ámbito internacional.

En diálogo con la cadena 'ESPN', Arias dejó conceptos claros sobre lo que puede ofrecer Colombia en una Copa del Mundo cada vez más cercana.

“Sí, yo creo que tenemos grandes herramientas para tener una buena Copa del Mundo, creo que estamos atravesando un momento especial de la Selección, con jugadores en un gran momento”, afirmó el extremo, quien ha sido una alternativa recurrente en el esquema del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. En esa misma línea, el futbolista hizo énfasis en la importancia de llegar con el plantel completo y en óptimas condiciones físicas al certamen, un aspecto que suele ser determinante en este tipo de competencias.

“Ojalá que de aquí hasta junio, que empieza el Mundial, no se pierdan jugadores, no haya lesiones, porque siempre hay ese tipo de cosas, y que logremos llegar fuertes al Mundial. Colombia tiene grandes posibilidades de ganar el Mundial, de hacer cosas importantes”, añadió el jugador, reforzando la idea de que el potencial está, pero que los detalles pueden marcar la diferencia.



Más allá del optimismo, Arias también remarcó la necesidad de mantener los pies sobre la tierra. Para el atacante, la clave estará en entender la complejidad del torneo y la exigencia que representa cada partido, sin importar el rival o la instancia.

En ese sentido, subrayó que el camino hacia el título no admite distracciones ni excesos de confianza. “Sí, yo lo creo realmente. Hay que estar humildes, hay que trabajar, saber que es un torneo muy exigente, que cambia mucho, en cada llave, en cada adversario, en cada rival. Es un torneo en el que nosotros entramos con la misma probabilidad de todas las selecciones que inician ese torneo. Tenemos la ilusión, tenemos ese sueño, pero también tenemos un largo camino para llegar hasta allá”, concluyó.