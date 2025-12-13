Síguenos en:
La tarea de 'Teo' Gutiérrez no solo fue hacer expulsar a Guzmán; filtran video en triunfo de Junior

La tarea de 'Teo' Gutiérrez no solo fue hacer expulsar a Guzmán; filtran video en triunfo de Junior

Junior venció 3-0 con José Enamorado como figura con su doblete, sin embargo, Teófilo Gutiérrez se jugó un partido aparte apelando a su experiencia en el fútbol. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de dic, 2025
Teófilo Gutiérrez, delantero de Junior de Barranquilla.
