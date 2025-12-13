La tarea de 'Teo' Gutiérrez no solo fue hacer expulsar a Guzmán; filtran video en triunfo de Junior

El partido de hoy de la final de la liga BetPlay II-2025 tuvo una mezcla de emociones y un poco de todo: fiesta, golazos y hasta un trabajo un poco más silencioso, que fue clave en la victoria 3-0 de Junior sobre el Deportes Tolima, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El doblete de José Enamorado, el gol de Bryan Castrillón, y las dos asistencias de Guillermo Paiva, ponían a esos jugadores en el podio de los más destacados. No obstante, Teófilo Gutiérrez tampoco se quedó atrás y fue otra pieza fundamental, no sólo por provocar la expulsión de Sebastián Guzmán en la segunda parte, sino por su rol desde el banco de suplentes y a la interna del camerino.

Gutiérrez Roncancio ingresó a los 59 minutos para ocupar el lugar de Guillermo Paiva y en poco tiempo se hizo sentir en un fuerte cruce con Guzmán, quien le metió un cabezazo y se fue expulsado tras la tarjeta roja muestra por Carlos Betancur.

Lo que pocos vieron es que 'Teo' venía haciendo trascendental antes de saltar el gramado del Metropolitano. En la primera parte, en la cual Junior bailó al Tolima, el experimentado jugador hizo prácticamente de asistente técnico de Alfredo arias. Se acercó a la banda, motivó a sus compañeros, les pidió estar concentrados, pero sobre todo, felicitó a Enamorado y a Paiva.



Al finalizar el encuentro, Teófilo acudió a la rueda de prensa junto al DT Arias y realizó su balance. "El equipo se portó a la altura, se jugó la final como se tenía que hacer para ganarla. Estamos muy contentos. Cuando ellos se quedan con 10 es virtud de nosotros, con Yimmi salimos a apretarlos un poco y fue un momento crucial. Pudimos ser más certeros. Hay felicidad, lo que se trabajó estos días fue fundamental", dijo de entrada.

Por último, el atacante mostró una vez más el inmenso aprecio que le tiene al Junior. "Agradecerle el cariño a la gente. Mi amor por esta camiseta siempre ha estado porque me lo dio todo desde niño y sobran las palabras", concluyó.