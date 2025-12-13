Síguenos en:
¿Qué pasó con Kylian Mbappé, tras lesión y ausencia con Real Madrid? Hay últimas noticias

¿Qué pasó con Kylian Mbappé, tras lesión y ausencia con Real Madrid? Hay últimas noticias

El astro francés Kylian Mbappé no jugó contra el Manchester City por dolencias en una de sus rodillas, y hay novedades que dio Xabi Alonso, de interés para los hinchas.

Por: EFE
Actualizado: 13 de dic, 2025
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, celebra su gol contra Marsella, por Champions League
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, celebra su gol contra Marsella, por Champions League
