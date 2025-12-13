Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Locura por Lionel Messi en India; le hicieron una estatua de 21 metros de altura

Locura por Lionel Messi en India; le hicieron una estatua de 21 metros de altura

El astro argentino estuvo en Calculta en las últimas horas, hubo homenajes para Lionel Messi, pero todo terminó en disturbio y caos, algo que es viral en redes sociales.

Por: EFE
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Lionel Messi estatua India
Lionel Messi estatua India - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad