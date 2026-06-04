Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / En Liverpool, ahora sí, empezó una nueva era sin Arne Slot; "Estoy listo para el desafío"

En Liverpool, ahora sí, empezó una nueva era sin Arne Slot; "Estoy listo para el desafío"

En su presentación como nuevo entrenador del cuadro 'red'; Andoni Iraola otorgó sus primeras palabras como entrenador de Liverpool, dejando claro que está listo para el desafío.

Por: EFE
Actualizado: 4 de jun, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Inter vs. Liverpool por Champions League
Inter vs. Liverpool por Champions League
AFP

El técnico español Andoni Iraola, que este jueves fue anunciado como nuevo entrenador del Liverpool para la próxima temporada, aseguró, pese a que no quiso prometer títulos, que "es consciente" de lo que se espera de él y recalcó que está "listo para el desafío"

"El Liverpool me brinda la oportunidad de entrenar a grandes jugadores y los grandes jugadores te dan la oportunidad de pelear por los títulos. De ganar títulos. Obviamente, cuando llegas a un sitio no puedes prometerlo todo, pero soy consciente de lo que se espera de mí. Estoy listo para el desafío", señaló Iraola en declaraciones a la página web del club.

Jhon Durán en duelo con el Al Nassr, de Arabia Saudita.
Colombianos en el exterior

Jhon Durán se ofreció a gigante europeo, pero DT no "estaría encantado con su llegada"

Florentino Pérez
Gol Caracol

Florentino Pérez 'romperá' el mercado en Real Madrid, con oferta de "150 millones de euros"

En este sentido, el preparador español, que llega a los 'reds' tras firmar una espectacular campaña con el Bournemoouth, al que condujo por primera vez en su historia a la competiciones europeas, se mostró impaciente por vivir el ambiente de Anfield desde el banquillo local.

Andoni Iraola, nuevo entrenador del Liverpool FC.
Andoni Iraola, nuevo entrenador del Liverpool FC.
Foto: AFP.

"He estado en el otro bando. Todavía recuerdo el gol que Chiesa marcó al final del primer partido de la temporada. Estábamos empate a dos y pensábamos que, a lo mejor, podríamos sacar algo, pero marcó y el estadio estalló. Fue una locura. Ahora quiero sentir esto desde el otro lado", indicó el nuevo técnico del Liverpool.

Un Andoni Iraola que no pudo ocultar su "emoción" por poder dirigir a un club como el conjunto inglés, al que no dudó en calificar como "uno de los más grandes del mundo".

Publicidad

"Estoy muy emocionado. Obviamente sabes quien es el Liverpool, sabes que es un gran club, un club enorme, uno de los más grandes del mundo, pero ahora tengo la posibilidad de poder vivirlo desde dentro y entender un poco más lo que significa este club, al que siempre he considerado especial", concluyó Iraola, el nuevo entrenador del conjunto 'red', quien tiene la 'vara alta' en el equipo inglés.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Liverpool FC

Publicidad

Publicidad

Publicidad