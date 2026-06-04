Jhon Durán se ofreció a gigante europeo, pero DT no "estaría encantado con su llegada"

Jhon Durán nuevamente da de qué hablar, a poco de que se abra un nuevo mercado de fichajes, pensando en lo que sería su futuro profesional. Y es que, tras la inminente salida del Zenit, parece ser que los deseos del colombiano están en mantenerse jugando en el ‘viejo continente’.

Y justamente, por medio de su agente, el joven delantero antioqueño le estaría haciendo ‘ojitos’ al Galatasaray de Turquía, donde también está su amigo Yáser Asprilla; jugador también representado por Jonathan Herrera.

“Jhon Duran, que no ha tenido una buena etapa en el Fenerbahce, y que, por lo general abandonó sus clubes anteriores en circunstancias problemáticas, ahora quiere vestir la camiseta del Galatasaray. Se ha sabido que el futbolista de 22 años envió un mensaje a los directivos del club a través de su agente y ahora espera una respuesta”, indicó en su portal web el medio ‘Fanatik’, dando reveladores detalles referente a la actualidad de mercado en el fútbol turco.

Jhon Durán, delantero colombiano del Zenit de la Premier League de Rusia. Foto tomada del X de @fczenit_en

Evidentemente, esta noticia no ha caído muy bien en Estambul, teniendo en cuenta que el futbolista colombiano jugó en Fenerbahce; clásico rival del Galatasaray. Además, hay que destacar que el paso de Durán por el equipo turco no fue el mejor, tanto, que hasta directivos hablaron de su mal comportamiento mientras vistió los colores de los ‘canarios amarillos’.



¡Su llegada no convence del todo al DT!

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Aunque, al parecer hay buena relación entre Jonathan Herrera y Galatasaray, desde el fichaje de Yáser Asprilla; todo no serían buenas noticias para Jhon Jáder, quien no es del gusto total para el entrenador. Aunque habría un punto positivo, que le favorecería en un posible fichaje al equipo de Estambul.

“A Okan Buruk no le encanta Jhon Durán, pero, si bien el DT inicialmente se mostró reticente con respecto a Durán debido a su problemática personalidad; el hecho de que el delantero esté incluido en la lista de suplentes (+4), podría cambiar la situación”, ampliaron en ‘Fanatik’.

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No obstante, esto implicaría que el colombiano no llegaría a ser titular y su papel estaría permeado a lo poco que pueda hacer, durante los minutos que esté en el terreno de juego.

Jhon Durán ganó el título de Supercopa de Turquía con Fenerbahce Getty Images

Ahora, es importante aclarar, por otra parte, que en caso de no concretar la operación, a Durán le tocaría regresarse a Arabia para cumplir su contrato con Al Nassr; cuadro con el que tampoco mantiene muy buenas relaciones, debido a la manera en la que salió del club, negociando con otros equipos mientras jugaba en el conjunto de Riad.