Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán se ofreció a gigante europeo, pero DT no "estaría encantado con su llegada"

Jhon Durán se ofreció a gigante europeo, pero DT no "estaría encantado con su llegada"

El delantero colombiano es tema noticioso en el 'viejo continente' , debido a reciente información, que lo vincula en importante equipo. Sin embargo, no hay mucha emoción con su llegada.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de jun, 2026
Comparta en:
Jhon Durán en duelo con el Al Nassr, de Arabia Saudita.
Jhon Durán en duelo con el Al Nassr, de Arabia Saudita.
Foto: AFP.

Jhon Durán nuevamente da de qué hablar, a poco de que se abra un nuevo mercado de fichajes, pensando en lo que sería su futuro profesional. Y es que, tras la inminente salida del Zenit, parece ser que los deseos del colombiano están en mantenerse jugando en el ‘viejo continente’.

Y justamente, por medio de su agente, el joven delantero antioqueño le estaría haciendo ‘ojitos’ al Galatasaray de Turquía, donde también está su amigo Yáser Asprilla; jugador también representado por Jonathan Herrera.

Florentino Pérez
Gol Caracol

Florentino Pérez 'romperá' el mercado en Real Madrid, con oferta de "150 millones de euros"

Acción de juego, en el duelo entre Francia vs. Costa de Marfil, por duelo preparatorio.
Gol Caracol

A Francia lo 'pincharon' antes del Mundial 2026; dura derrota por 1-2 contra Costa de Marfil

“Jhon Duran, que no ha tenido una buena etapa en el Fenerbahce, y que, por lo general abandonó sus clubes anteriores en circunstancias problemáticas, ahora quiere vestir la camiseta del Galatasaray. Se ha sabido que el futbolista de 22 años envió un mensaje a los directivos del club a través de su agente y ahora espera una respuesta”, indicó en su portal web el medio ‘Fanatik’, dando reveladores detalles referente a la actualidad de mercado en el fútbol turco.

Jhon Durán, delantero colombiano del Zenit de la Premier League de Rusia.
Jhon Durán, delantero colombiano del Zenit de la Premier League de Rusia.
Foto tomada del X de @fczenit_en

Evidentemente, esta noticia no ha caído muy bien en Estambul, teniendo en cuenta que el futbolista colombiano jugó en Fenerbahce; clásico rival del Galatasaray. Además, hay que destacar que el paso de Durán por el equipo turco no fue el mejor, tanto, que hasta directivos hablaron de su mal comportamiento mientras vistió los colores de los ‘canarios amarillos’.

¡Su llegada no convence del todo al DT!

Publicidad

Aunque, al parecer hay buena relación entre Jonathan Herrera y Galatasaray, desde el fichaje de Yáser Asprilla; todo no serían buenas noticias para Jhon Jáder, quien no es del gusto total para el entrenador. Aunque habría un punto positivo, que le favorecería en un posible fichaje al equipo de Estambul.

“A Okan Buruk no le encanta Jhon Durán, pero, si bien el DT inicialmente se mostró reticente con respecto a Durán debido a su problemática personalidad; el hecho de que el delantero esté incluido en la lista de suplentes (+4), podría cambiar la situación”, ampliaron en ‘Fanatik’.

Publicidad

No obstante, esto implicaría que el colombiano no llegaría a ser titular y su papel estaría permeado a lo poco que pueda hacer, durante los minutos que esté en el terreno de juego.

Jhon Durán Fenerbahce
Jhon Durán ganó el título de Supercopa de Turquía con Fenerbahce
Getty Images

Ahora, es importante aclarar, por otra parte, que en caso de no concretar la operación, a Durán le tocaría regresarse a Arabia para cumplir su contrato con Al Nassr; cuadro con el que tampoco mantiene muy buenas relaciones, debido a la manera en la que salió del club, negociando con otros equipos mientras jugaba en el conjunto de Riad.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Jhon Duran

Publicidad

Publicidad

Publicidad