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Locura en Madrid por Selección España; dos millones de hinchas celebran el título del Mundial 2026

La plaza de Cibeles se vsitió con los colores de la Selección España, campeona del Mundial 2026. El plantel dirigido por Luis de la Fuente fue recibido por todo lo alto.

Por: EFE
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Selección España celebrpo el título del Mundial 2026 en la plaza de Cibeles.
Selección España celebrpo el título del Mundial 2026 en la plaza de Cibeles.
Foto: AFP

Dos millones de personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han echado a las calles de la capital para arropar a la Selección España campeona del Mundial 2026 que, a bordo de un autobús descapotado, ha celebrado con cánticos y fotos con la copa del mundo el histórico triunfo de la segunda estrella.

Estaba previsto que el recorrido del autobús llegase a la plaza del Cibeles en torno a las 21:00 horas locales, aunque todo el programa se retrasó más de una hora, por lo que a las 23:25 horas todavía seguían los actos.

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En Cibeles aguardaban más de 120.000 personas para el colofón final de estos actos de celebración que han comenzado esta tarde con las recepciones oficiales en Zarzuela y Moncloa.

La Selección España celebró el título del Mundial 2026 en la plaza de Cibeles.
La Selección España celebró el título del Mundial 2026 en la plaza de Cibeles.
Foto: AFP

Tras estos actos, los jugadores y el resto de integrantes del equipo español cambiaron sus trajes oficiales por camisetas conmemorativas del triunfo y se subieron a un autobús descapotado para comenzar a festejar con los ciudadanos este segundo Mundial.

El itinerario comenzó en Moncloa y siguió por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles.

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En un ambiente de plena celebración los jugadores bailaron, hicieron fotos con sus móviles e interactuaron con el público presente en arcenes, aceras y resto del mobiliario urbano, además de cantar las canciones que amenizan el recorrido.

En el palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, finalizó el recorrido de la rúa y comenzó la celebración central con varias actuaciones musicales, entre ella las de las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana y el grupo Arde Bogotá.

España campeón del Mundial 2026
España campeón del Mundial 2026
AFP

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"Gracias, España, por apoyarnos, por estar aquí, por vivir tan de cerca nuestro éxito, que es el vuestro", señaló el seleccionador Luis de la Fuente, que como hace dos años en el festejo de la Eurocopa entonó una canción de Julio Iglesias en el escenario.

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