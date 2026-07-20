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Gol Caracol  / El mensaje de Giuliano Simeone por perder el Mundial; "perdón por no llevarles la copa"

El mensaje de Giuliano Simeone por perder el Mundial; "perdón por no llevarles la copa"

Giuliano Simeone dejó unas sentidas frases en las redes sociales, en las que le pidió perdón a los hinchas por no ganar el Mundial 2026. "No hay palabras para describir el dolor", agregó.

Por: EFE
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Giuliano Simeone
Giuliano Simeone, delantero de la Selección Argentina.
Foto: AFP

Giuliano Simeone, delantero de la Selección Argentina, se disculpó este lunes con los hinchas argentinos por "no poder llevarles la copa" tras la derrota por 1-0 del domingo en la final del Mundial 2026 frente a España, combinado al que felicitó por el título.

"No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos... Solo perdón por no poder llevarles la copa", expresó Simeone en una publicación en la red social Instagram, que incluyó una foto suya sobre el césped, al que ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Rodrigo De Paul.

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Además, Giuliano Simeone agradeció a los fanáticos argentinos "cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia".

Giuliano Simeone, delantero de la Selección Argentina.
Giuliano Simeone, delantero de la Selección Argentina.
Foto: AFP

El jugador del Atlético Madrid también dedicó palabras al plantel conducido por el entrenadorLionel Scaloni.

"Gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos", expresó.

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"Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo", explicó el hijo de Diego 'Cholo' Simeone, quien lo dirige en el club español y estuvo presente en los distintos partidos que Giuliano disputó con Argentina en el Mundial.

Por último, Giuliano Simeone felicitó al combinado campeón: "Felicitaciones a España por la Copa".

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El futbolista, de 23 años, disputó tres partidos en el Mundial 2026: fue titular ante Jordania por la fase de grupos y ante Inglaterra en semifinales, e ingresó desde el banquillo en la final ante España.

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